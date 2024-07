Incendio a Marina di Pulsano: 82enne gravemente ustionata, danni ingenti e scene di panico

MARINA DI PULSANO - Una donna di 82 anni è rimasta gravemente ustionata nell’incendio che ieri pomeriggio è divampato nella Marina di Pulsano, in zona Fata Morgana-Lido Silvana, a Taranto. L’anziana è stata ricoverata in rianimazione all’ospedale Santissima Annunziata. Fonti dell’Asl riferiscono che i medici stanno cercando di stabilizzarla per trasferirla al Centro Grandi Ustionati di Brindisi. Tuttavia, a causa delle "ustioni severe" riportate su tutto il corpo, la donna non è attualmente nelle condizioni di essere spostata.Il rogo ha provocato seri danni a abitazioni, strutture ricettive e attività commerciali. Tra i bagnanti si sono registrate scene di panico, con molte persone che hanno cercato riparo in mare o sugli scogli per sfuggire alle fiamme che minacciavano gli stabilimenti balneari. In risposta all'emergenza, il Comune di Pulsano ha messo a disposizione il palazzetto dello sport per la sistemazione provvisoria delle persone costrette a lasciare le proprie case a scopo precauzionale, fornendo anche viveri e acqua.Nella stessa zona, 23 anni fa, un altro incendio devastò la pineta di Lido Silvana. Attualmente si indaga sulle cause dell'incendio, non escludendo la possibilità di un atto doloso. Ieri pomeriggio un altro incendio ha colpito anche la zona di San Vito, a Taranto, dove un uomo di 40 anni è rimasto intossicato e ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale Santissima Annunziata.