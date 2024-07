Radioterapia oncologica: il piano di recupero delle prestazioni del Policlinico di Bari ha funzionato

BARI - Sono stati 50 i pazienti oncologici coinvolti nel programma di recupero delle prestazioni di radioterapia dal Policlinico di Bari. Da metà giugno per sei settimane sono stati assicurati, nell’unità operativa di cui è responsabile il dott. Michele Piombino, turni pomeridiani aggiuntivi oltre il normale orario di servizio, da medici, tecnici di radiologia e fisici sanitari per abbreviare le attese. Nei turni pomeridiani si sono svolte prime visite, sedute radioterapiche con varie metodiche, visite di controllo e pretrattamento, set up con sistemi di immobilizzazione personalizzati.Metà dei pazienti sono stati presi in carico attraverso la breast unit del Policlinico, l’altra metà sono pervenuti da altri centri regionali, tenendo conto dell’ordine cronologico di iscrizione nelle liste, di priorità e urgenze.“Ringrazio il dottor Piombino e il tutto il personale della radioterapia che hanno permesso attraverso un lavoro straordinario di riportare le attese per i trattamenti radioterapici dei pazienti oncologici nei tempi previsti dai protocolli clinici”, conclude il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce.