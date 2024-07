Medaglia d'argento per il quattro di coppia nel canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024

PARIGI - Oggi, 31 luglio, la squadra italiana del quattro di coppia maschile ha conquistato una splendida medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli atleti Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili hanno raggiunto il secondo posto nella finale, aggiungendo la 12esima medaglia al bottino azzurro di questi Giochi.La Gara**La competizione è stata caratterizzata da un emozionante testa a testa con l'Olanda. La barca italiana, partita con determinazione, ha cercato fin da subito di tenere il passo degli avversari. Giacomo Gentili, con un ritmo di 47 colpi, ha mantenuto l’Italia in contatto con gli olandesi, dando vita a una vera e propria battaglia di nervi. A metà gara, la prua degli orange era leggermente avanti rispetto a quella azzurra, con l'Italia distaccata di soli mezzo secondo. Nel frattempo, la Polonia si posizionava terza, mettendo distanza tra sé e la Germania.Nonostante gli sforzi degli italiani, l'Olanda è riuscita a mantenere il vantaggio fino alla fine, conquistando l'oro. L'Italia ha concluso al secondo posto, garantendosi l'argento e lasciando il bronzo alla Polonia. La prestazione della squadra italiana è stata eccellente, dimostrando grande determinazione e capacità di resistere alla pressione in una gara così serrata.Questo argento rappresenta un risultato significativo per il canottaggio italiano e un motivo di orgoglio per l'intera nazione.