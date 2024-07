Incendio a Vieste: bosco sopra Baia San Felice in fiamme

Situazione critica e interventi in corso



Il rapido propagarsi delle fiamme, alimentate dal vento, rende la situazione particolarmente pericolosa. Il rischio maggiore è rappresentato dalla vicinanza delle fiamme a Baia dei Campi, un'area densamente popolata in questo periodo estivo. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e potrebbero decidere di evacuare la zona per garantire la sicurezza degli ospiti.



I soccorsi sono già in piena attività per cercare di domare l'incendio. L'intervento del Canadair è considerato essenziale per contrastare l'avanzata del fuoco in aree difficilmente accessibili da terra. Nel frattempo, i vigili del fuoco e i volontari stanno lavorando incessantemente per creare linee di contenimento e proteggere le strutture circostanti.



Appelli alla cittadinanza



Il sindaco Nobiletti ha invitato la cittadinanza a mantenere la calma e a seguire le indicazioni delle autorità. È stato chiesto di evitare spostamenti non necessari nella zona interessata dall'incendio e di collaborare con i soccorritori.



La protezione civile ha attivato una linea diretta per le emergenze, dove i residenti e i turisti possono ottenere informazioni aggiornate sulla situazione e sulle eventuali misure di evacuazione.



Cause dell'incendio



Nonostante non sia ancora chiaro se l'incendio sia di origine dolosa o accidentale, il sindaco ha sottolineato che si tratta del quinto tentativo di appiccare un incendio nella zona nell'ultima settimana. Questo fa pensare a una possibile mano dolosa dietro questi atti, aumentando la preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

