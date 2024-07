Incidente sulla A14: un morto e sei feriti tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud

ACQUAVIVA DELLE FONTI - È di un morto e sei feriti, di cui due in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio sul tratto dell’autostrada A14 tra Acquaviva delle Fonti e Bari sud in direzione Pescara. La vittima è una donna di 44 anni, di cui non sono state rese note le generalità, che si trovava a bordo di un van. Per cause ancora da chiarire, il veicolo si è ribaltato mentre percorreva la corsia di sorpasso. Sia la vittima che i feriti sarebbero stranieri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale del 118.Tra le persone ferite, i due in condizioni più gravi sono un uomo di 30 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, e una giovane di 17 anni, anch'essa in codice rosso, ricoverata al Di Venere di Bari. Al Policlinico di Bari sono stati invece portati un uomo di 59 anni e tre ragazzi, che con ogni probabilità sono i suoi figli: una ragazza di 15 anni, un ragazzino di 13 anni e una bambina di sette anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi. La donna deceduta nell'incidente sarebbe la loro madre.Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente e fornire assistenza alle famiglie coinvolte.