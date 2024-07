Incidente a Terlizzi: scontro tra auto e moto, tre feriti

TERLIZZI – Questa mattina, all'incrocio tra via Diaz e via Bernardi, nei pressi della parrocchia del Santissimo Crocifisso, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto. Il bilancio dell'incidente è di tre feriti, prontamente soccorsi dal personale del 118 intervenuto sul posto.Fortunatamente, nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi. I due occupanti della moto sono stati scaraventati sull'asfalto a causa dell'impatto. Il conducente della moto è stato trasportato all'ospedale Di Venere per accertamenti più approfonditi.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per gestire la viabilità e avviare le indagini necessarie a chiarire le dinamiche dello scontro.