Incontro segreto tra il presidente del Bari De Laurentiis e lo sceicco Malek Al-Sabah a Milano

MILANO - Nonostante le smentite ufficiali, il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha incontrato segretamente lo sceicco Malek Al-Sabah a Milano. La notizia, diffusa in esclusiva dal sito arabo Koorabreak, ha suscitato grande interesse e speculazioni sul futuro della squadra pugliese.

Koorabreak ha titolato l'articolo con parole chiare e incisive: “Lo sceicco Malek Al-Sabah dà gli ultimi ritocchi all’acquisto del Bari”. A corredo del pezzo, una fotografia che ritrae lo sceicco insieme a De Laurentiis, testimoniando l'incontro.

Secondo le informazioni riportate, durante il meeting sarebbe stato firmato anche un contratto per lo scambio di informazioni sulla società, un chiaro segnale che le trattative sono in fase avanzata. Tuttavia, le parti coinvolte non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, alimentando ulteriormente le voci di un possibile cambiamento ai vertici del club.

L'interesse dello sceicco Malek Al-Sabah per il Bari apre scenari intriganti per il futuro della squadra, che potrebbe beneficiare di nuovi investimenti e strategie di crescita internazionale. Rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi su questa vicenda che potrebbe rivoluzionare il panorama calcistico italiano.