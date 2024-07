Nuova ordinanza: divieto di bevande in contenitori di vetro, lattine e bottiglie in plastica nello Stadio San Nicola

BARI - È stata pubblicata sull'albo l'ordinanza che vieta la somministrazione, vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro, lattine e bottiglie in plastica munite di tappo, sia all'interno che all'esterno dello stadio San Nicola. Il divieto si estende anche nel raggio di 500 metri dall'impianto sportivo. Questa misura è stata adottata per garantire il corretto svolgimento degli incontri calcistici previsti nel calendario 2024/2025, inclusi le gare di Coppa Italia e altri eventi calcistici anche al di fuori del calendario indicato. Il provvedimento sarà in vigore fino al 31 luglio 2025 e riguarderà anche eventi e manifestazioni in genere che si terranno all'interno dello stadio.

L'Amministrazione comunale ha emanato questo provvedimento sindacale con l'obiettivo di definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio. Tali norme seguono le prescrizioni dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Le prescrizioni prevedono il divieto di introdurre o vendere bevande alcoliche di gradazione superiore a cinque gradi, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore. Inoltre, è vietato introdurre o vendere bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; queste devono essere versate in bicchieri di carta o plastica all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna.