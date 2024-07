Noicàttaro, il lancio dell’uva-turismo in Puglia: attese dal seminario di marketing territoriale

BARI - Uva da tavola e sviluppo del territorio è il tema del seminario che chiude mercoledì 24 luglio l’edizione 2024 di Regina di Puglia, l’evento promosso dal Comune di Noicàttaro dedicato a valorizzare e promuovere in Italia e all’estero l’uva da tavola pugliese e il suo principale territorio di produzione, il Sud-Est barese.Il seminario intende dare un contributo originale al focus principale di Regina di Puglia, che proprio su questo tema ha coinvolto, con il Comune capofila di Noicàttaro, le municipalità di Rutigliano, Mola di Bari, Castellaneta, Adelfia, Casamassima e Polignano a Mare, dando vita alla rete “Le Terre dell’Uva”.Al centro del seminario la relazione di Stefano Soglia, grande esperto di marketing territoriale, che per conto di enti, consorzi e soggetti di sviluppo territoriale si occupa di piani di sviluppo turistico- territoriali, ricerche qualitative, progettazione e project management, in particolare per ciò che concerne i comparti del turismo enogastronomico e turismo attivo. Soglia svolge un’intensa attività di docenza collaborando con istituti di formazione e atenei, tra i quali l’Università di Bologna, l’Università di Roma Tre e l’Università di Siena (cattedra di Marketing territoriale e della destinazione). È destination manager di importanti aree turistiche italiane e nel corso della carriera ha ricoperto anche il ruolo di marketing & communication manager del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, di Direttore della Società Turismo Area Imolese e Strada dei vini e sapori Colli d’Imola, di Project leader per l’APT Servizi Emilia-Romagna e l’APT Umbria.A lui il compito di dare indicazioni concrete affinché l’uva-turismo possa essere lanciato in Puglia e possa cominciare ad assumere un ruolo significativo nell’economia di un territorio che per la produzione dell’uva da tavola è il principale distretto europeo.L’intervento del prof. Soglia sarà seguito da una tavola rotonda con i sindaci dei Comuni della Rete, un’ulteriore riflessione sulle potenzialità del marketing territoriale e sulle iniziative possibili. La mattina di mercoledì, al Palazzo della Cultura di Noicàttaro, si aprirà con il benvenuto del sindaco Raimondo Innamorato ai giornalisti e buyer italiani e stranieri presenti a questa manifestazione sempre più internazionale e con l’intervento dell’assessore all’Agricoltura Vito Fraschini. Seguirà l'Osservatorio di Mercato sull’uva da tavola a cura di Mario Schiano Lomoriello, analista ISMEA per l’ortofrutta.Le conclusioni sono affidate all'assessore allo Sviluppo Territoriale di Noicàttaro Germana Pignatelli. I lavori sono moderati dal direttore del Corriere Ortofrutticolo Lorenzo Frassoldati. Regina di Puglia gode del prezioso supporto della Regione Puglia e della Camera Di Commercio di Bari. Main Sponsor dell’iniziativa, con il suo marchio "Famila Superstore", è Megamark, tra le realtà leader del Sud Italia nella distribuzione organizzata. Sono Silver Sponsor APEO, l’Associazione dei produttori e degli esportatori ortofrutticoli pugliesi, con sede a Bari, Carby Label, azienda di Casamassima produttrice di tecnologie per l’etichettatura operante su tutto il territorio nazionale, Tramaco, impresa di Ravenna specializzata nelle spedizioni refrigerate marittime internazionali.L’evento gode anche del sostegno della CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa), sezione Puglia, e della Cantina Tenuta Viglione, che, in occasione della “Cena nel Vigneto” di oggi, martedì 23, guiderà gli ospiti in un percorso di degustazione dei suoi vini.L’evento si avvale del supporto progettuale e organizzativo di Omnibus.reginadipuglia.info@gmail.com