Jannik Sinner costretto a rinunciare alle Olimpiadi di Parigi a causa di una tonsillite

PARIGI – Una notizia amara scuote il mondo del tennis: Jannik Sinner, attuale numero 1 del ranking mondiale, non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi. Il tennista altoatesino ha annunciato il suo ritiro a causa di una tonsillite attraverso un post su Instagram.

Il messaggio di Sinner ai tifosi

"Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi," ha scritto Sinner nel suo messaggio ai fan. "Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare."

Un grande obiettivo mancato

Sinner ha espresso tutta la sua delusione per l'impossibilità di partecipare a un evento a cui teneva particolarmente: "Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio Paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia."

Il supporto ai compagni

Implicazioni per la squadra italiana

La rinuncia di Sinner rappresenta un duro colpo per la squadra italiana, che perde uno dei suoi elementi di punta. La sua assenza sarà certamente sentita, ma la squadra continuerà a lottare con determinazione per portare in alto il tricolore.