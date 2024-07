Jasmine Paolini in finale a Wimbledon: un altro traguardo storico per l'Italiana

Wimbledon fb

LONDRA – Jasmine Paolini ha conquistato un posto nella finale di Wimbledon, il secondo atto conclusivo di uno Slam nella sua carriera dopo la finale persa al Roland Garros di quest'anno. La tennista italiana ha superato in tre set la croata Donna Vekic, numero 37 del mondo, con il punteggio di 2-6, 6-4, 7-6.

Parte in salita la semifinale per Paolini, che cede il primo set per 6 a 2. Tuttavia, l'azzurra si riprende nel secondo set, chiudendolo 6 a 4. Il terzo set è stato un tesissimo e equilibrato scontro, contraddistinto da break e contro-break. Paolini ha infine trionfato al tie-break per 10-8, riuscendo a vincere l’incontro al terzo match point disponibile.

"È stata durissima, Vekic tirava vincenti da tutte le parti. All'inizio è stato difficile, mi sono detta di migliorare punto dopo punto. Ricorderò questo match per sempre”, ha dichiarato Paolini al termine dell’incontro.

Prossima Sfida in Finale

In finale, Jasmine Paolini sfiderà la vincente dell’altra semifinale tra la ceca Barbora Krejčíková e la kazaka Elena Rybakina, vincitrice del torneo nel 2022.

Le Semifinali Maschili

Domani si disputeranno anche le semifinali maschili. Dopo l’eliminazione di Jannik Sinner, le speranze dell’Italia sono riposte su Lorenzo Musetti, che affronterà Novak Djokovic. L'altro posto in finale sarà conteso da Daniil Medvedev, che ha battuto Sinner, e Carlos Alcaraz.

Questa vittoria segna un altro momento storico per il tennis italiano, con Paolini che continua a dimostrare il suo talento e la sua determinazione nei tornei del Grande Slam.