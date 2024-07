Krejcikova trionfa a Wimbledon 2024: seconda sconfitta in una finale dello Slam per Paolini

LONDRA - Barbora Krejcikova ha conquistato il titolo di campionessa a Wimbledon 2024, sconfiggendo Jasmine Paolini in una finale intensa.Nel primo set, Jasmine ha servito troppe seconde palle e commesso diversi errori, offrendo a Krejcikova due palle break che la ceca ha saputo sfruttare prontamente. Krejcikova ha preso subito il controllo del match, portandosi avanti 2-0. Paolini, ancora non in partita, ha faticato a trovare il ritmo, mentre Krejcikova, ex numero 2 al mondo, ha aperto bene il campo e colpito efficacemente sugli angoli. Il primo set si è chiuso 6-2 per la ceca in soli 35 minuti, con numeri che parlano chiaro: 90% di prime palle e il 74% di punti con la prima di servizio per Krejcikova, contro il 52% di Jasmine.Il secondo set ha visto un risveglio di Paolini, sostenuta dal pubblico. Jasmine ha alzato il ritmo, strappando il servizio alla ceca e portandosi sul 3-0. Krejcikova ha concesso alcune chance di break, ma ha tenuto duro, portandosi sul 3-1. Paolini ha mantenuto il controllo e, nonostante alcuni rischi, ha chiuso il set 6-2, tenendo vive le speranze italiane.Nel terzo set, l’equilibrio è rimasto fino al settimo game. Krejcikova ha approfittato della tensione di Paolini, strappandole il servizio. La ceca ha poi servito per il match sul 5-4. Jasmine ha lottato, ma non è riuscita a sfruttare le sue occasioni. Al terzo match point, Krejcikova ha chiuso l’incontro, diventando la campionessa di Wimbledon 2024.