L’aria del Qatar sul Bari: Sceicco in visita per potenziale acquisizione

BARI - Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, ieri uno sceicco ha fatto visita al neo sindaco di Bari, Vito Leccese, presso il Comune, mostrando un interesse particolare per la società biancorossa. Durante l'incontro, sono state chieste informazioni dettagliate sulla situazione del club.Il colloquio, mantenuto riservato vista l'importanza della questione, potrebbe preludere a una conference call con il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, attualmente in visita al ritiro della squadra a Roccaraso. Le attuali normative sulla multiproprietà impongono alla famiglia De Laurentiis di cedere una tra il Napoli e il Bari entro il 30 giugno 2028.Questa visita e le discussioni in corso potrebbero segnare l'inizio di un nuovo capitolo per il club biancorosso, con l'ingresso di investitori internazionali pronti a portare nuove risorse e ambizioni alla squadra.