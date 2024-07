Festivarts, a Castellana Grotte protagonista sarà il grande cinema di Garrone ed Esposito

Decine i premi vinti tra Golden Globe, David di Donatello, Nastri d’argento, European Film Awards, Grand Prix Speciali della Giuria al Festival di Cannes, Ciak d’oro, Globo d’oro Leoni d’argento al Festival di Venezia. Il suo ultimo film Io capitano, l’odissea di due ragazzi che dal Senegal partono per la Sicilia alla ricerca di una vita diversa, è stato candidato agli Oscar come miglior film internazionale. La partecipazione all’evento è libera e gratuita.



Le serate saranno trasmesse in streaming sulla pagina facebook di Festivarts



https://www.facebook.com/festivartsitalia .

CASTELLANA GROTTE - Sarà una settimana importante quella che attende gli amanti del cinema e delle serie tv a Castellana Grotte. Protagonisti degli ultimi due appuntamenti con Festivarts, infatti, saranno l’attore Salvatore Esposito e il regista Matteo Garrone.Due momenti irripetibili in cui, grazie alle interviste realizzate dal sindaco Domi Ciliberti, ideatore del format insieme con il direttore artistico Giuseppe Savino, si racconteranno sia sotto il profilo personale sia sotto quello professionale.Martedì 16 luglio, alle 21.00, in Piazza Nicola e Costa, sarà la volta di Salvatore Esposito noto al grande pubblico per il suo ruolo in Gomorra-La serie liberamente ispirata al romanzo di Roberto Saviano. Nell’immaginario comune dunque Salvatore Esposito è Gennaro Genny Savastano, il figlio di don Pietro boss di Secondigliano, ma nella sua carriera c’è tanta altra televisione, tanto cinema, anche cortometraggi e serie web per la sua innata capacità di passare da ruoli drammatici a ruoli brillanti. Tra i suoi lavori ricordiamo Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, L'immortale diretto da Marco D'Amore, Spaccapietre di Gianluca e Massimiliano De Serio. I suoi progetti attuali invece narrano del ruolo di Gaetano Fadda nella quarta stagione di Fargo, e del ruolo che fu dell’indimenticabile Bud Spencer nella nuova serie tv di SKY Piedone: la serie.Giovedì 18 luglio, protagonista dell’incontro, sempre alle 21.00 e sempre in Piazza Nicola e Costa, sarà il regista Matteo Garrone. Regista, sceneggiatore, produttore, ma anche scenografo e costumista. La svolta nella sua carriera arriva nel 2002 con L'imbalsamatore e poi ancora nel 2004 con Primo amore. Una svolta nella carriera e nella poetica che lo porterà poi, nel 2008, al suo primo grande successo: la trasposizione cinematografica di Gomorra.