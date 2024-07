Bimba di sei anni si perde in spiaggia a Gallipoli: ritrovata grazie all'intervento della Polizia

GALLIPOLI - Una bimba di sei anni di Lecco, in vacanza in Salento con i suoi genitori e i due fratellini, ha vissuto attimi di paura sabato scorso quando si è persa mentre era in spiaggia a Gallipoli, nel lido Conghiglie. Grazie all'aiuto di una bagnante e all'intervento tempestivo della polizia, la bambina ha potuto riabbracciare la sua famiglia in breve tempo.

Momenti di panico

La piccola, sfuggita per un attimo alla vista dei genitori sotto il sole cocente, si è confusa tra la folla di bagnanti. I genitori, presi dal panico, hanno allertato i soccorsi chiamando il 112, con l'aiuto dei vicini di ombrellone.

L'intervento della Polizia

L'allarme ha mobilitato immediatamente due pattuglie del reparto prevenzione crimine e della volante del commissariato di Gallipoli. È stata attivata rapidamente la macchina della sicurezza, che ha permesso di ritrovare la bambina nel lido Holiday Beach, in località Rivabella, a oltre due chilometri e mezzo di distanza.

Il ritorno alla famiglia

Impaurita e in lacrime, la bimba è stata accolta sotto l'ombrellone di una signora che ha cercato di consolarla. I poliziotti, che stavano perlustrando palmo a palmo le spiagge, sono stati avvistati dalla donna, la quale ha affidato loro la piccola. La bambina ha poi rassicurato i genitori via radio dicendo: “Papà sto arrivando con la macchina della Polizia”.

Applausi e ringraziamenti

Al ritorno al lido Conghiglie, la bambina è stata riabbracciata dai suoi genitori tra gli applausi e i cori entusiasti di ringraziamento dei bagnanti agli agenti intervenuti. La piccola, visitata dal personale sanitario, è stata trovata in perfetto stato di salute, mentre i genitori, ancora sotto choc, hanno ricevuto supporto medico.