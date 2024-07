Libro Possibile 2024, al via la seconda serata: Luciano Canfora e Luca Bianchini sul palco

POLIGNANO A MARE - Con la seconda serata di programmazione del Libro Possibile 2024, l’11 luglio a Polignano a Mare, si entra nel vivo della della XXIII edizione intitolata ‘Where is the love?’, dal celebre brano musicale del 2003 firmato dalla band americana Black Eyed Peas, divenuto un autentico manifesto pop contro violenze, razzismo e diseguaglianze.Gli appuntamenti presenti in cartellone si svolgono nella splendida cittadina sul mare in provincia di Bari, in cinque location a ingresso gratuito e in piazza Aldo Moro con biglietto dalla cifra simbolica, il cui ricavato va in beneficenza. Le location sono: piazza Aldo Moro, Piazza Dei Serafini, piazza dell’Orologio, Terrazza dei tuffi, Museo Pino Pascali, Il Libro Possibile Caffè.Eventi piazza Aldo MoroLuciano Canfora apre gli incontri della seconda giornata in piazza Aldo Moro. Alle ore 20, il filologo classico, grecista, storico e saggista presenta il suo ultimo libro 'Il Fascismo non è mai morto', (Dedalo). Un testo importante in cui analizza la persistenza del fascismo nelle società contemporanee. L’opera contesta la teoria secondo cui il fascismo è finito esatta- mente 79 anni fa, evidenziando la sua continuazione attraverso le ideologie del presente. Uscito a gennaio di quest’anno, il libro rimane saldo nelle classifiche di vendita dei libri ‘perché - spiega lo stesso autore in una recente intervista a Repubblica - la frase di Piero Gobetti sul fascismo come ‘autobiografia della nazione’ contiene più di una verità. Il fascismo lo abbiamo inventato noi’. Luciano Canfora il 7 ottobre prossimo inizierà il processo per presunta diffamazione, per aver definito l’attuale presidente del Consiglio italiano ‘una neonazista nell’animo’. Modera l’incontro Luca Sommi, giornalista del Fatto Quotidiano, critico di arte e letteratura.Negli ultimi decenni hanno visto, annotato e scritto tutto sugli scenari, ma soprattutto sui retroscena, della politica italiana. Osservatori attenti e acuminati della prima, seconda e terza Repubblica, sono tra i più apprezzati giornalisti e commentatori dell’attualità politica. Entrambi ospiti fissi della trasmissione TV ‘Propaganda Live’ sono celebri per l’eleganza dei commenti con una punta di garbata ferocia il primo e per gli imperdibili ‘spiegoni’ il secondo: Filippo Ceccarelli e Marco Damilano alle ore 20.45, dialogano sul palco del Libro Possibile 2024 ripercorrendo gli ultimi ottant'anni di storia d’Italia, a partire dai loro ultimi libri pubblicati. Filippo Ceccarelli, decano del giornalismo, il cui sterminato archivio sulla politica italiana è stato donato alla Biblioteca della Camera, a maggio ha pubblicato ‘B, una vita troppo’ (Feltrinelli). La più straordinaria storia di potere degli ultimi settant’anni. Un’autentica ‘enciclopedia’ di 700 pagine che racconta le tante vite Silvio Berlusconi. 'Una vita troppo, e ciascuno appoggi all’avverbio l’aggettivo che preferisce – spiega l'autore sul suo profilo Instagram - anche se io ci ho da tempo rinunciato”. Marco Damilano, ex direttore de L’Espresso e attuale conduttore de 'Il Cavallo e la Torre' su Rai3, con 'La mia piccola patria', (Rizzoli) offre un racconto avvincente di ottant'anni storia d'Italia, dal 1943 a oggi. I due autori promettono un avventuroso viaggio attraverso la storia italiana che non può prescindere dal racconto della più straordinaria storia di potere degli ultimi anni, quella di Silvio Berlusconi. Presenta l’incontro Enzo Magistà, direttore dei telegiornali di Telenorba.Si guarda al futuro del nostro paese nell’incontro ’L'Italia in viaggio: dove sta andando il nostro Paese in un mondo che si trasforma?’, alle ore 21.30, con Marco Tronchetti Provera in dialogo con Massimo Giannini, giornalista, già direttore La Stampa, opinionista ed editorialista di Repubblica. Il vice Presidente Esecutivo di Pirelli, azienda che da sette anni è partner dell’iniziativa culturale del Libro Possibile, risponde al tema ‘Where is the love?’ partendo dalla Puglia e dalla visione imprenditoriale che affianca la dimensione industriale a quella sociale e culturale nei territori in cui opera. Come oggi avviene a Bari con il Pirelli Digital Solutions Center che vede tanti giovani impegnati nei progetti digitali più avanzati'. Non mancheranno le incursioni sul palco di Dario Vergassola, con le ‘Interviste impossibili’ a cura dell’autore e comico genovese. Modera Luigi Casillo, giornalista di Skytg24.Alle ore 22.15 il Senatore ed ex Presidente del Consiglio Mario Monti offre un contributo di esperienza e visione nell’attuale fase critica e per il futuro delle società europee e italiane. Nel suo libro 'Demagonia' (Solferino) analizza la crisi profonda della democrazia liberal-democratica in Italia, in Europa e negli Stati Uniti, attribuendola a troppi anni di governi molli che hanno rinviato le scelte impegnative per inseguire il consenso immediato. Intervengono Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli, Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici dell’Università Cattolica di Milano, e Rita Lofano, direttrice dell’agenzia AGI. Presenta Andrea Bignami, conduttore di SkyTg24 Economia e coordinatore e “business & economic reporter” della redazione economica di SkyTg24.‘Where is the love?’ per lo scrittore di "Il cuore è uno zingaro" (Mondadori): alle ore 23 Luca Bianchini, autore torinese di successi come 'Io che amo solo te’ e ‘Baci da Polignano’, torna nella sua amata città pugliese per raccontare, sempre con ironia e sagacia, il suo amore per la cucina, per Torino e ovviamente per la Puglia. È la storia al centro del nuovo romanzo "Il cuore è uno zingaro" (Mondadori), che ha per protagonista il maresciallo Gino Clemente, costretto a trasferirsi da Polignano a Mare a Bressanone, in Alto Adige. Interviene Dario Vergassola, mattatore delle serate al Libro Possibile.Eventi piazza Piazza Dei SerafiniL'evoluzione della destra italiana al Parlamento Europeo è tracciata nel primo incontro in piazza San Benedetto, alle ore 19.00. A guidarlo è Fabrizio Tatarella, vice presidente della fondazione dedicata a Pinuccio Tatarella, tra i fondatori e principali animatori della corrente politica. Intervengono: Nicola Procaccini, Francesco Ventola. Presenta: Michele Cozzi.Alfonso Celotto, giurista romanziere, torna in libreria con «Indissolubile» (Mondadori). Il costituzionalista, a dieci anni dal suo debutto nella narrativa, veste ancora una volta i panni dello scrittore, e alle ore 19.30 presenta il nuovo capitolo alle avventure del suo personaggio «ministeriale», il dottor Ciro Amendola. Stavolta è all’inizio della sua carriera, fresco vincitore di concorso, proiettato nei gangli polverosi del ministero alla vigilia del voto sul ‘divorzio’, un po’ spaesato per il lavoro e per la nuova vita nella Capitale. Presenta il prof. Michele Troisi. L’attuale direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici dell’Università Cattolica di Milano, alle ore 20 conduce il pubblico del Libro Possibile fin ‘Dentro il Palazzo’, (Mondadori). Con il suo ultimo libro Carlo Cottarelli offre una sincera fotografia delle istituzioni italiane e immaginalo sviluppo futuro della politica e dell'economia. Ex senatore e incaricato di formare un governo durante una crisi istituzionale senza precedenti, Cottarelli è convinto che il tanto auspicato cambiamento della società odierna può avvenire solo ad opera delle giovani generazioni. Per questa ragione, ha ideato e organizzato il Programma Peses, Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. Presenta Enzo Magistà, direttore TgNorba.Lo sport come partecipazione, coinvolgimento, comunità e impegno civile: è l’ideologia identificativa dell’antico legame che unisce il mondo Pirelli e la cultura sportiva, raccontata nel volume ‘L’officina dello sport. Le squadre, la ricerca, la tecnologia, la passione e i valori sociali’, (Marsilio Arte). Formula I, rally, motociclismo, ciclismo, vela, atletica e calcio, Pirelli partecipa con progetti di squadra vincenti. Alle ore 20.30 ne parla Antonio Calabrò, Senior Vice President Pirelli per la Cultura e Direttore della Fondazione Pirelli, che ha contribuito alla parte introduttiva del volume che raccoglie, tra l’altro, parole e testimonianze di personalità esperte delle discipline sportive legate al mondo Pirelli e della storia di Pirelli nello sport. Per citarne solo alcune: lo scrittore statunitense Joe R. Landsdale, il presidente della Fondazione Pirelli, Marco Tronchetti Provera, il presidente del CONI Giovanni Malagò, la presidente del Museo Egizio di Torino Evelina Christillin e di Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato Formula Uno. Presenta l’incontro il giornalista sportivo Pierluigi Pardo.Gabriella Genisi, alle ore 21, presenta 'Giochi di ruolo', pubblicato da Marsilio. Dopo il successo della serie di gialli con la super commissaria Lolita Lobosco, interpretata nella fiction Rai da Luisa Ranieri, la nota scrittrice pugliese porta i lettori nel mondo misterioso del vice-questore Giancarlo Caruso. Il fascinoso vicequestore siciliano, dopo un anno sabbatico in Puglia e il fallimento della sua relazione con Lolita, accetta un incarico nel commissariato di Manfredonia, in provincia di Foggia. Nel tentativo di dimenticare Lolita, Caruso inizia un’avvincente storia che mescola paesaggi suggestivi con un sistema criminale che strangola l’intero territorio, tenendo i lettori incollati fino all’ultima pagina. Presenta Grazia Rongo di Telenorba.Paola Catella e Giobbe Covatta hanno scritto una lettera d’amore e gratitudine verso un’esperienza di viaggio in Africa che ha cambiato per sempre la vita di Paola e Giobbe. L’autrice teatrale e tv e il noto attore italiano e autore di bestseller, presentano alle ore 22:00 ’Il commosso viaggiatore. Alla scoperta dell’Africa', (Giunti). Ascoltare il racconto di queste pagine significa essere disponibili a chiudere le proprie certezze in uno zainetto e unirsi a un gruppo di esploratori su uno degli sgangherati mezzi di trasporto che attraversano il grande continente a forma di cuore dove è nato l'Homo sapiens. Paola e Giobbe nel libro condividono la commozione di fronte alle diseguaglianze e alle ingiustizie di cui noi uomini siamo capaci, e una rivoluzionaria risata di fronte a ciò che, ahinoi, non fa ridere per niente. Presenta: Dario Vergassola.Alle ore 22.30, Luigi Di Gregorio presenta 'War Room. Attori, strutture e processi della politica in campagna permanente', edito da Rubbettino. Il libro rivolto a politici di professione e outsider che intendono candidarsi a cariche elettive, professionisti, esperti e consulenti politici, studiosi e studenti di comunicazione e marketing politico. Il testo offre un approccio ibrido tra teoria e pratica, combinando ricerche accademiche con case-studies dall’esperienza diretta. Di Gregorio sottolinea l’importanza di un approccio strategico e basato sui dati nella comunicazione politica, sia durante le campagne elettorali che nella fase di governo. In dialogo con il giornalista Marco Damilano.Nell’ambito dell’iniziativa di ‘Basilicata Regione Amica’ alle ore 23 Federico Quaranta, popolare conduttore tv e radio Rai, cura l’incontro ‘Amore lucano’, una narrazione inedita di una terra che è il luogo d’elezione di alcune delle fiabe più famose, scritte nel solco della tradizione di genere iniziata dall’autore seicentesco Giambattista Basile. La Basilicata si svela luogo di incanto e di magia, alcuni antichi borghi lucani si rivelano teatro di racconti avvolti dal mistero e popolati da personaggi fiabeschi. Presenta: Antonio Nicoletti.Chiude gli appuntamenti in piazza alle ore 23:30 la 'voce dei biancorossi', il giornalista barese e radiocronista sportivo Michele Salomone, che in 'Bianco rosso e Salomone' (Adda Editore) ripercorre gli ultimi dieci travagliati anni della vita della Ssc Bari, dal fallimento dei Matarrese alla 'rinascita' mai veramente completata con i De Laurentiis. Interviene: Giorgio Perinetti. Presenta: Gianni Messa.Tra gli eventi a piazza dell’Orologio e sulla Terrazza dei Tuffi segnaliamo: alle ore 19.30 Mauro Marcialis propone la nuova serie curata da Valerio Massimo Manfredi. Il libro ‘La promessa. Colosseum’ (Ed. Solferino) è una serie di quattro volumi che unisce il fascino dell’Antica Roma alla modernità dei sentimenti dei tre protagonisti adolescenti, giovani schiavi determinati a trovare se stessi, l’amore e la libertà. Tra soprusi, congiure, amori impossibili e desideri infranti, il romanzo assume le sfumature del noir, mantenendo i lettori con il fiato sospeso, come confermato da Valerio Massimo Manfredi. Presenta: Chiara Divella.È vero che le donne e gli uomini ragionano (e filosofano) in modo diverso? Da che cosa deriva la “cattiva fama” delle donne presso i filosofi? A tali domande risponde 'Il libro rosa della filosofia Da Aspasia a Luce Irigaray, la storia mai raccontata del pensiero al femminile' edito da Gribaudo. L’autrice e divulgatrice filosofica Simonetta Tassinari, lo presenta alle ore 20.00 ltracciando la storia del pensiero filosofico femminile dall'età classica ai tempi nostri. Pensiero che non è stato minore, ma solo sottovalutato e negato. Presenta: Rosanna Volpe. Alle ore 20.00 Spazio all''Enoturismo 4.0' in piazza dell'Orologio con il senatore, già vicepresidente del Gruppo parlamentare del Partito Democratico e vicepresidente della 5^Commissione Bilancio, Dario Stefàno. È autore di diversi volumi sul turismo, tra cui ‘Enoturismo 4.0' (Agra), che presenta a #iLP24 con la coautrice Donatella Cinelli Colombini, fondatrice del ‘Movimento del turismo del vino', docente ed ex Assessora al Turismo del Comune di Siena. Si tratta di un manuale su tutto quello che c’è da sapere sulla storia del vino italiano e le potenzialità dell’enoturismo, sul quale puntare in quanto elemento di crescita economica, culturale e sociale. Presenta il conduttore radio e Tv Federico Quaranta.Alle ore 20.30 Costanza DiQuattro, scrittrice e drammaturga, direttrice del teatro Donnafugata di Siracusa, partecipa con ‘L’ira di Dio’ (Baldini+Castoldi) presentato al Premio Strega 2024. Il libro racconta il terremoto devastante del 1693 in Sicilia, il sisma più forte mai avvenuto in Italia. Crollano case, si conta qualche morto. Si diffonde ben presto l’idea che quell’evento così funesto, durato «il tempo di un miserere», sia l’effetto di un castigo di Dio. Presenta Marilena Farinola.Atmosfere da giallo alle ore 20.30 con il nuovo libro di Chicca Maralfa, 'Il delitto della montagna' (Newton Compton Editore), dove seguiamo una nuova indagine del luogotenente barese Gaetano Ravidà. Presenta: Nino Ghiro.Alle ore 21.00 Mirella Serri, autrice, giornalista e ricercatrice, partecipa con il suo libro 'Uomini contro. La lunga marcia dell’antifemminismo in Italia' (Longanesi). Un testo che rivela la lunga guerra della Destra contro le donne, spoglia la Sinistra dei suoi camuffamenti egualitari, e dimostra che la lunga marcia dell’antifemminismo non si è mai fermata, ed è arrivata fino ai giorni nostri orientandoli e condizionandoli, più prepotente che mai. Presenta Paola Laforgia.Alle ore 21.30 Antonio Franchini, noto per la sua carriera editoriale e letteraria, alle ore 21.30 presenta il libro 'Il fuoco che ti porti dentro' (Marsilio). Autore che ha saputo unire maestria e misura in un romanzo memoir intenso e avvincente, Franchini esplora la storia di Angela, sua madre, una figura enigmatica e simbolica che incarna tutti gli orrori dell’Italia contemporanea. Presenta Annarita Briganti.Alle ore 22.00 Piera Carlomagno, giornalista del Mattino e autrice dal talento multiforme, presenta il suo nuovo romanzo 'Ovunque andrò', (Solferino). Con questo libro, Carlomagno fonde la suspense del giallo internazionale con la profondità e l’epica di una grande saga familiare lucana. Attraverso una narrazione che spazia tra il presente e il passato, dalla Cina contemporanea alla remota Basilicata degli anni ’30, l’autrice svela le intricanti vicende della famiglia Di Salvia. Presenta: Gabriella Genisi. Alle ore 22.00 Stefano Vicario, noto sceneggiatore, regista e autore italiano, con il suo romanzo ‘Acqua di fiume' (ed. La Nave di Teseo) ci porta in una Roma sconosciuta, ai bordi del Tevere, in compagnia del protagonista, l’ex avvocato Andrea Massimi, che vive una vita da invisibile' dopo aver risolto il caso dell’omicidio della moglie e della figlia. ‘Acqua di fiume' è un’avventura piena di mistero e colpi di scena, che esplora i sotterranei di Roma e i segreti dell’animo umano. Presenta: Emilio Targia. Alle ore 22.30 Andrea Piva, lo sceneggiatore barese del film cult ‘La capa gira', torna in libreria con il romanzo 'La ragazza eterna', (Bompiani). Proposto da Nicola Lagioia al Premio Strega 2024, il libro affronta temi universali come la fine dell’amore, il fine vita e il senso del sacro nella contemporaneità. Presenta: Fulvio Colucci.Alle ore 22.30 Tommaso Pincio, scrittore italiano con esordi da fumettista, esperto di lettera- tura statunitense di cui scrive sulle principali riviste e quotidiani nazionali, a #iLP24 presenta ‘L’evento nell’epoca della sua riproducibilità tecnica’ (ed. Il Mulino). Malgrado le spudorate pretese del titolo, frutto di un'incoscienza di gioventù, il libro non è né vuole essere un saggio filosofico e neanche letterario. Parla sì anche di Walter Benjamin e di cose di cui egli ha parlato - di fotografia soprattutto - ma va inteso come un esperimento di memoria ovvero di fotografia della mente. Presenta: Gianluca Veneziani.In un giorno di primavera, Daniele Bossari durante una seduta di meditazione con i cristalli percepisce una tensione al collo. Dopo qualche settimana, in quell’esatto punto, scopre di avere una malattia silente. Da questa esperienza traumatica il noto conduttore radio e TV ha scritto il libro ‘Cristallo’ (Mondadori), viaggio interiore e fisico in un mondo sfaccettato a cavallo tra scienza e misticismo, corpo e spirito, cura e fede. L’autore interviene alle ore 23.15, presenta Fabrizio Cillo.Per la rubrica ‘Parole di Scienza’, realizzata in collaborazione con CNR, Politecnico di Bari, Università di Bari, alle ore 23.00, interviene Chiara Colamartino con il lemma ‘Alleanza’ e Maurizio Dabbico, professore di Fisica all’università di Bari.Nell’ambito del capitolo del Libro Possibile dedicato all’arte, la Fondazione Pino Pascali ospita la presentazione del saggio di Marco Tonelli dedicato all’artista pugliese, intitolato 'Pino Pascali. La scultura e il suo doppio' (Electa). Tra le pagine la conferma che Pascali, geniale e dirompente protagonista della neoavanguardia, abbia percorso con estrema ironia e libertà il New Dada, il Minimalismo, la Neometafisica, la Pop art e la Performance.La Fondazione con la collaborazione del Libro Possibile esce dalle sue mura per abbracciare l’intero paese trasformandolo in un grande museo diffuso, a cielo aperto. Durante i giorni del Festival a Polignano a Mare, si potrà visitare l’installazione unica e coinvolgente di "30 altalene" dell’apprezzato artista Francesco Arena, artista dalla carriera internazionale e pugliese per origine, essendo nato a Torre Santa Susanna, e per attività, visto che vive e lavora a Cassano delle Murge. Questa opera consiste in trenta altalene disposte in vari punti della città, realizzate in bronzo e ognuna recante un aforisma, una frase o una breve poesia. Le altalene, di forme e dimensioni leggermente diverse, ospiteranno citazioni di scrittori, poeti e filosofi invitati dall'artista. L'opera, che ha una dimensione collettiva, sarà disponibile per la fruizione di tutti, residenti e turisti, e potrà essere attivata dal pubblico stesso. Questo intervento artistico, che dialoga con la tradizione delle altalene e dei canti all'altalena tipici della cultura popolare pugliese, si inserisce in modo organico nel tessuto cittadino, promuovendo l'interazione e la condivisione tra le persone. Dopo un periodo temporaneo, alcune altalene rimarranno permanentemente nel borgo di Domenico Modugno, mentre altre diventeranno patrimonio della Regione Puglia e saranno installate in altri comuni, mantenendo viva l'opera e la sua interazione con diverse realtà locali.