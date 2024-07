Carmen, da 'Amici' al nuovo singolo 'Tutte le volte': la nostra intervista

Carmen, torna con il nuovo singolo intitolato "Tutte le Volte" (Beat Sound /Ada Music Italy) con la produzione di Renato D’Amico e scritto da Chiara Pizzi, Carmen Ferreri, Renato, B-Croma.

Questo brano, descritto dalla stessa artista come un viaggio intimo attraverso le sfide e i trionfi dell'amore, sarà il primo singolo, di una nuova serie di uscite, tanto atteso dal suo pubblico di fedelissimi. "Tutte le Volte" è un inno alla resilienza e alla complessità delle relazioni umane, un racconto sincero e appassionato che cattura l'essenza stessa dell'amore.

Riconosciuta dal grande pubblico grazie alla partecipazione al programma televisivo "Amici di Maria De Filippi” edizione del 2017, arriva seconda subito dopo Irama. Il suo talento e la sua presenza carismatica hanno conquistato il pubblico ed i professori della scuola ed il suo brano “La complicità” è stato in Top 10 per svariate settimane, brano che diede anche il titolo al suo primo album.

Come nasce il nuovo singolo e cosa racconta?

“Tutte le volte” nasce in un modo così naturale e improvviso che è difficile quasi raccontarlo. Ho incontrato chiara pizzi, l’autrice originaria del pezzo, grazie a Renato D’amico il produttore e quando l’ascoltai per la prima volta rimasi incantata sulla melodia e le parole vestivano perfettamente una mia storia, ho avuto la stessa sensazione di quando ascoltai per la prima volta “la complicità” e quindi dissi “ questa canzone è mia” .

Che ricordi hai dell’esperienza ad Amici?

Amici resterà sempre uno dei capitoli più importanti della mia vita. Grazie al programma ho conosciuto persone che sono parte fondamentale della mia vita. Dentro quella scuola sono cresciuta tantissimo sia a livello personale che artistico, sono fiera di aver fatto parte di questo programma perché mi ha dato tanto soprattutto il sostegno ancora molto fedele di tante persone che mi ascoltano con amore e dedizione assoluta e a cui devo tutto.

Cosa ti rende più orgogliosa del tuo percorso artistico?

Del mio percorso artistico la cosa che mi rende più orgogliosa è sicuramente la mia forza, sembra strano dirlo, ma il mondo della musica è un mondo difficile per la quale devi farti una corazza e lottare per trovare un tuo posto. Io nel mio ho sempre cercato di essere forte, determinata e testarda, perché ci credo. Poi ci sono i fan, loro sì che mi rendono orgogliosa di quello che sto costruendo.

Al Festival di Sanremo ci stai pensando? Ti piacerebbe partecipare?

Al festival ci penso da sempre è uno dei grandi traguardi che vorrei raggiungere nella mia vita. Incrociamo le dita e speriamo che con tanto lavoro e dedizione si realizzi questo sogno nel cassetto.