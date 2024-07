L'illuminazione nel quartiere Ferrovia: viva l'ambiente: di notte è buio pesto, di giorno i lampioni sono accesi

FOGGIA - Nel quartiere Ferrovia di Foggia l'illuminazione funzione al contrario. Di notte è buio pesto, di giorno invece i lampioni sono accesi. Insomma: di notte aumenta il rischio di agevolare la presenza indisturbata di malviventi; di giorno aumentano i consumi. Questo è il risultato delle tasse che paghiamo), in barba all’ambiente e alla sostenibilità!

Meno male che il Comune di Foggia “aveva sollecitato Edison per una migliore illuminazione” - esatte parole prese dal loro comunicato stampa in risposta alla democratica raccolta firme di Difendiamo il Quartiere Ferrovia - e questi sarebbero i risultati? Oltretutto i residenti stanno provando da inizio luglio a contattare Edison - al centralino riservato alle segnalazioni - per segnalare l'inefficienza dell'impianto di illuminazione. Nessuno ha mai ricevuto un riscontro.