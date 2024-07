Manduria, cerimonia di consegna dei diplomi 2024. Serata indimenticabile per i 188 studenti del Liceo De Sanctis Galilei

MANDURIA - Pineta illuminata a festa, più di 600 invitati, un maxi-schermo per i video-ricordo e un palco allestito in grande stile per celebrare la consegna dei diplomi ai maturati 23-24 del Liceo De Sanctis Galilei di Manduria. Una cerimonia speciale, pensata per loro e per le loro famiglie, a suggellare la conclusione di un importante percorso di vita. Momenti unici, che gli studenti ricorderanno per sempre. Grande affluenza tra i cittadini di Manduria e dei paesi limitrofi.L’evento istituzionale, che ha visto protagonisti tutti i maturati dell’anno scolastico 2023-2024, è stato presieduto dal Dirigente scolastico, Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie, affiancata da Alida Quaranta, interprete LIS, che ha curato l’accessibilità dell’evento.Solenne il momento di avvio, quando tutti i 188 studenti delle 10 classi appena diplomate hanno intonato, posizionati in schiera, l’Inno d’Italia, per l’apertura ufficiale dell’evento.Momento culmine dell’evento la consegna dei diplomi e del tradizionale “tocco” a ciascuno degli studenti appena maturati, inframmezzata dagli allegri ed emozionanti interventi dei rappresentanti d’Istituto Stefano Antonucci e Sara Quagliana. “Questa scuola offre infinite possibilità – ha sottolineato Stefano – consiglio agli studenti più piccoli di coglierle tutte e di valorizzarle”. “Ci prepariamo a spiccare il volo – ha sottolineato emozionata Sara – e sono certa che sapremo farlo con coraggio e determinazione, mantenendo sempre vivo dentro di noi lo spirito e i valori che abbiamo coltivato in questa scuola”.La serata è stata anche occasione per il passaggio di consegne nell’adozione a distanza che gli studenti delle quinte classi dello scorso anno, oggi diplomati, hanno avviato con ACTION AID grazie ai proventi della Graduation Ceremony – prima edizione. La bimba etiope, il cui nome, tradotto in italiano, vuol dire “speranza”, sarà da oggi supportata dai nuovi diplomandi, in una connessione di vite e di accadimenti positivi che costituisce un augurio per il futuro.Indimenticabile il momento del lancio dei cappelli, quando tutti gli studenti insieme hanno lanciato in alto il tocco, cappello simbolo della Graduation ceremony, a presagire il volo della propria vita verso un futuro colmo di speranze. E a suggellare questo augurio il brano “Sogna, ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni, interpretato nella lingua dei segni da Alida Quaranta e dai sei studenti da lei formati. Riprese a cura di RTMWeb.L’evento, risultato finale di un percorso PCTO "Organizzazione di eventi" realizzato in collaborazione con l'ITS Manduria, Tutor la Dott.ssa Roberta Lisi, ha visto la presenza di diversi ospiti istituzionali.Il Presidente del Consiglio d’Istituto, Dott. Giuseppe De Sario, ha ricordato come i maturati 23-24 siano gli studenti che hanno vissuto, nel mezzo della loro formazione secondaria, l’esperienza della didattica a distanza, e come questo Liceo li abbia sin da subito egregiamente supportati in quel momento di difficoltà. Il presidente ha inoltre sottolineato i passi da gigante compiuti dal Liceo negli ultimi 10 anni e il ruolo importante che esso ha avuto nell’educazione alla sostenibilità ambientale, come è dimostrato dal conferimento, per il secondo anno consecutivo, della bandiera verde Eco-school.Presenti anche due rappresentanti dell’ITSt Puglia (Istituto tecnico superiore per l’industria dell’ospitalità e del turismo allargato) e dell’Unisalento. Il Prof. Antonio Iazzi, Sindaco di Avetrana e docente dell’Università del Salento, ha augurato agli studenti di inserirsi ciascuno secondo le proprie inclinazioni nel mondo del lavoro, considerando l’evoluzione costante dell’economia e il ruolo importante giocato dall’Università nel seguire tali cambiamenti. Il Prof. Marco Benvenuto, docente dell’Università del Salento e Direttore del Corso ITS Turismo di Manduria ha invitato i maturati a vivere esperienze professionali e formative post diploma con la giusta dedizione, sottolineando come tutti i ragazzi formati dall’ITS di Manduria abbiano trovato un adeguato spazio lavorativo.Ospite gradito della serata il Prof. Antonio Giampietro, Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Puglia, già presente come relatore l’11 giugno al seminario conclusivo del progetto Biblioteca del Liceo De Sanctis Galilei, che ha dichiarato la sua ammirazione per le molte attività dell’Istituto e per la sua capacità di migliorarsi e potenziarsi in direzione di una comunicazione inclusiva, perché “inclusione non è solidarietà – ha sottolineato Giampietro - è piuttosto un’idea in cui tutti sono insieme, in cui tutti hanno la possibilità e l’occasione di cambiare il mondo”.L’intervento del Prof. Giampietro si è inserito nella presentazione dei progetti inseriti nel @desanctisgalilei Summer Edition, cartellone estivo del Liceo, e in particolare del Progetto Leggere leggeri – Biblioteca scolastica innovativa inclusiva (referente la Prof.ssa Clara Cardolini Rizzo). Il 4 giugno, infatti, la Biblioteca del Liceo De Sanctis Galilei si è trasferita in una piccola sezione presso l’Hotel dei Bizantini, dedicata agli ospiti della struttura con i suoi i servizi di lettura inclusiva, prestito e consultazione, nell’ambito di un innovativo book crossing tra inclusione, turismo e territorio. Presente il Direttore dell’Hotel Gregorio Chimienti, che ha ricevuto in consegna ulteriori pubblicazioni per impreziosire la biblioteca estiva.Raccontato anche il Progetto Liceinscena 23-24, tradizione del Liceo De Sanctis Galilei che quest’anno si è occupato dell’animazione culturale del territorio con due produzioni estive: Le Baccanti di Euripide, in scena il 7 giugno nella suggestiva cornice del cortile interno del Plesso Galilei, dopo la partecipazione il 27 maggio 2024 al Festival Internazionale del Teatro classico dei giovani dell’INDA di Siracusa presso il Teatro Greco di Palazzolo Acreide (referenti del progetto le Prof.sse Giovanna Caforio e Luana D’Aloja); il Rinoceronte, di Eugène Ionesco, un classico del Teatro dell’Assurdo che ha coinvolto il numeroso pubblico in una riflessione sul conformismo e sul desiderio irresistibile di omologarsi, attraverso una messinscena dal ritmo travolgente, con attori e comparse a mescolarsi col pubblico in platea (referenti del progetto le Prof.sse Angela Falcone, Ilaria Marzo, Mimma Distradis).Durante la serata sono stati infine comunicati i risultati del lavoro dell’Ufficio Stampa del Liceo, interamente composto da studenti e coordinato dallo studente Manuel Vozza, che ha presentato il neonato Blog della scuola @zonzo4us.it, gestito dagli studenti e concepito come spazio dedicato alla loro voce e al loro punto di vista. La docente referente, Prof.ssa Ilaria Marzo, ha espresso enorme soddisfazione per la capacità di questo gruppo di lavoro di comunicare e dare risalto ai tanti successi del Liceo nell’a.s. 2023-24, e ha colto l’occasione per condividere in termini numerici questo risultato: 170 pubblicazioni nell’arco di 4 mesi, tra web e carta stampata, su 32 testate giornalistiche, circa 20 servizi televisivi, 3 dei quali a firma della Rai. Professionisti dell’informazione che la Prof.ssa ha citato e ringraziato uno per uno.A livello nazionale: Rai Tg3 Puglia, la Gazzetta del Mezzogiorno, Ansa.it, Orizzonte Scuola.it, Oltrefrepress.com, CorrierePL.it, Pugliapress.com, Quotidiano nazionale, Idearadionelmondo.it.A livello regionale: PugliaLive, il Quotidiano di Puglia Antenna Sud, Pugliain.it, Noinotizie.it, Informazione.it, Ilikepuglia, GiornalediPuglia.com, L'edicola del sud, InPuglia24.it.Le testate del territorio, a cominciare da Manduria Oggi, Rtmweb, Radio Alto Jonio, La voce di Maruggio, Orianotizie.it, Iamtaranto.it, Tarantinitime.it, Tarantobuonasera, Joytv.it, GiornalediTaranto.com, Cronache tarantine, Trmtv.it, Lo Jonio, la ringhiera.net, Radiocittadellacultura.it."Questa cerimonia rappresenta non solo un traguardo accademico, ma anche il culmine di anni di impegno, resilienza e crescita personale – commenta il Dirigente scolastico, Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie - Sono particolarmente commossa nel vedere come i nostri studenti, che hanno affrontato numerose sfide nel loro percorso, non ultima quella della didattica a distanza, siano riusciti a superare ogni ostacolo con determinazione e spirito di squadra.Ringrazio tutti i partecipanti per aver reso questa serata così speciale: i docenti, gli studenti rappresentanti Stefano Antonucci e Sara Quagliana, per le loro parole ispiratrici, i collaboratori scolastici, gli assistenti tecnici, gli assistenti amministrativi che si sono spesi per questo evento, dimostrando un'incredibile dedizione nell'offrire un'educazione di qualità. Un ringraziamento particolare alla DSGA Marilena Scarciglia. Un grazie sentito, infine, anche ai nostri ospiti istituzionali e al Prof. Antonio Giampietro, per il suo prezioso intervento sull'inclusione.Auguro a tutti i nostri diplomati un futuro luminoso e pieno di realizzazioni. Continuate a sognare in grande e a perseguire i vostri obiettivi con coraggio e determinazione. Congratulazioni ai maturati 2023-2024! Alla prossima edizione."