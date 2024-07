Estate 2024 in Puglia: un calendario ricco di eventi tra cultura, musica e tradizioni

BARI - Appena finito il G7, la Puglia inizia a fare i conti con una sana crescita del turismo, sul piano quantitativo ma soprattutto qualitativo. Anche quest’estate, tra gli elementi portanti, un ricco calendario di eventi che si estende dalla cultura alla musica, dalle tradizioni, alla gastronomia. Un tripudio di eventi capace di soddisfare ogni tipo di interesse. Un'occasione unica per vivere appieno la magia di questa terra straordinaria e presentarla ai numerosi ospiti/turisti che già stanno popolando il nostro territorio.Ma andiamo con ordine. La musica sarà protagonista indiscussa della nostra estate. Oltre i concerti previsti in lungo e in largo per la regione, il Festival della Valle d'Itria tornerà dal 17 luglio al 6 agosto con opere e concerti di musica classica, artisti affermati e nuovi talenti nella splendida Martina Franca. Sempre in Valle d’Itria, dal 25 al 28 luglio il celebre Polifonic Festival per gli amanti della musica elettronica.La ventisettesima edizione della Notte della Taranta, il 24 agosto, ormai divenuto il più grande festival di musica popolare in Italia. Shablo, musicista italo argentino sarà tra i protagonisti dell’evento che culminerà con il concertone di Melpignano dove pizzica e tradizioni coinvolgeranno decine di migliaia di partecipanti in questo evento ormai collaudato.A proposito di cultura e tradizioni, la Festa di Sant'Oronzo a Lecce riempirà la città di riti religiosi, colori, suoni, spettacoli pirotecnici e mercatini tradizionali. Un’occasione unica per scoprire le radici culturali della città barocca. Per gli appassionati di storia, La Settimana Medioevale 2024 dal 9 all’11 agosto a Trani.Non può mancare la gastronomia. La Puglia, terra di sapori autentici e ricca di eventi a tema, vedrà a Cisternino, dal 5 al 7 luglio, nel cuore della Valle d’Itria, Borgo diVino in tour per il quarto anno consecutivo. Un weekend ricco di degustazioni dei migliori vini locali e nazionali.Questi sono solo alcuni eventi in programma, basta fare delle ricerche online per scoprire tutti gli eventi in programma. La stagione si preannuncia più vibrante che mai, la Puglia si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, sta a noi saper sfruttare queste opportunità per la crescita culturale ed economica dell’intero territorio.