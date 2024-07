Manduria, venerdì 26 luglio l'evento 'Il sale della Terra' per gli anziani dimenticati

MANDURIA (TA) - Anche quest'anno in occasione della festa di Sant'Anna il Gruppo di Volontariato Vincenziano di Manduria propone, in collaborazione con la Fondazione "Duca e Duchessa di Valverde", una serata benefica all’insegna della gioia e della solidarietà. - Anche quest'anno in occasione della festa di Sant'Anna il Gruppo di Volontariato Vincenziano di Manduria propone, in collaborazione con la Fondazione "Duca e Duchessa di Valverde", una serata benefica all’insegna della gioia e della solidarietà.





La manifestazione "Il Sale della Terra", questo il titolo prescelto, si terrà, con inizio alle ore 20.30, venerdì 26 luglio presso la Masseria del Sale Restaurant, a Manduria al Km. 2.0 della Via per Lecce; la manifestazione è con inviti riservati (info e prenotazioni cell. 3289384223 – 3661772749).





L’evento è organizzato con il patrocinio del Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto Ets e con il sostegno di Produttori di Manduria - Maestri in Primitivo dal 1932, di Acqua minerale Amata e di Masseria del Sale Restaurant.





La serata inizierà con una cena on time – si raccomanda la puntualità alle ore 20.30 – in cui sarà possibile degustare le eccellenze della enogastronomia locale, tutte rigorosamente "a chilometro zero" e "hand made", tra queste le mozzarelle preparate sul momento nell’angolo del casaro, accompagnate da vini del terroir di grande spessore, ovviamente il Primitivo di Manduria.





A seguire ci sarà la performance musicale del vulcanico violinista Francesco Greco accompagnato dai provetti musicisti del suo ensemble.





Sarà una splendida serata dedicata, oltre all’intrattenimento, anche e soprattutto alla solidarietà, in particolare alle fragilità della vita di alcune persone anziane.





I fondi raccolti nell’occasioni, infatti, saranno utilizzati per gli interventi del Progetto "Anni d’Argento" portato avanti dal Gruppo di Volontariato Vincenziano di Manduria e dalla Fondazione "Duca e Duchessa di Valverde".





Si tratta di interventi di vario genere a favore delle persone anziane che vivono una condizione di fragilità o una situazione di difficoltà economica e sociale: dalle cure mediche agli interventi infrastrutturali nelle abitazioni fatiscenti, fino al sostegno economico.





Fine ultimo è ridare la dignità a queste persone "invisibili", troppo spesso "dimenticate" ai margini della società, che ancora più spesso vivono nella solitudine, per le quali anche una spesa di poche decine di euro per riparare una porta o curarsi un dente può diventare un problema insormontabile.





Di qui titolo della serata "Il Sale della Terra", per far riflettere su cosa è veramente importante per tutti noi, perché il "sale" è quel bene prezioso che dà "sapore" a tutte le cose e senza il quale tutto sarebbe insulso, sciapo.





Il "sale" della nostra esistenza non può che essere l’Amore, quell’Amore verso il nostro prossimo che ci porta a fare un gesto di attenzione verso coloro che non ne ricevono da troppo tempo.