Mesagne, Centro commerciale AppiAnticA: inaugurato il primo punto vendita PEPCO in provincia di Brindisi

MESAGNE (BR) - Il centro commerciale AppiAnticA ha inaugurato giovedì 11 luglio il primo negozio Pepco sul territorio brindisino, un nuovo retailer che si candida a soddisfare le esigenze degli amanti dello shopping di qualità che non rinunciano alla convenienza.





La rinomata catena internazionale, tra i brand europei più popolari nel settore dell’abbigliamento per la famiglia e tra i principali fornitori di complementi di arredo per la casa, offre una selezione completa di prodotti, caratterizzandosi come un luogo ideale per l’acquisto vestiti e articoli casalinghi, giocattoli, materiale scolastico e molto altro. Il brand Pepco, con una storia nata in Polonia che festeggia 25 anni di attività, sta gradualmente conquistando l’Italia dopo una diffusione capillare in gran parte del Vecchio Continente. La filosofia che ne ispira la distribuzione è quella di garantire a ogni cliente un store unico in cui è possibile soddisfare le esigenze legate alla cura della persona e a quella degli ambienti domestici.





Il servizio e gli allestimenti, puntualmente aggiornati, sono studiati per offrire un’esperienza d’acquisto piacevole e veloce a prezzi competitivi, in un comodo spazio vendita che ben si presta a soddisfare gusti e stili diversi.