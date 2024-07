Tricase, 'Art-Therapy per l’Empowerment femminile' 5 incontri gratuiti di percorso terapeutico attraverso l'arte

TRICASE (LE) - "Zona P.I.P. (Progetti, Idee, Progresso)", l'associazione di Promozione Sociale fondata nel 2020 da un gruppo di giovani ventenni salentini, promuove l’empowerment femminile invitando le donne al percorso terapeutico attraverso l'arte in programma tra luglio e agosto presso la struttura del Celacanto, situata a Marina Serra, frazione del comune di Tricase (Via Carlo Mirabello 3). - "Zona P.I.P. (Progetti, Idee, Progresso)", l'associazione di Promozione Sociale fondata nel 2020 da un gruppo di giovani ventenni salentini, promuove l’empowerment femminile invitando le donne al percorso terapeutico attraverso l'arte in programma tra luglio e agosto presso la struttura del Celacanto, situata a Marina Serra, frazione del comune di Tricase (Via Carlo Mirabello 3).





"Art-Therapy per l’Empowerment femminile" prevede cinque incontri aperti a sole donne per scoprire nuove risorse, percepire, valutare ed affrontare il mondo intorno, per una maggiore consapevolezza dell’identità femminile e del ruolo della donna.





Attraverso il percorso di arte terapia, si intende fornire alle partecipanti gli strumenti per esplorare e rafforzare la loro identità e autostima. L'arte diventa in questo modo non solo un mezzo di espressione personale ma anche un potente strumento di trasformazione collettiva, attraverso una maggiore consapevolezza dell’identità femminile e del ruolo della donna.





Nel corso di cinque incontri, della durata di un'ora e mezzo ciascuno, un gruppo di massimo dieci donne avranno l'opportunità di sviluppare le loro capacità espressive attraverso diverse forme d'arte (a titolo meramente esemplificativo la pittura con varie tipologie di colori, il collage, ecc…). Queste attività sono progettate per incoraggiare le partecipanti a riflettere sul proprio percorso emotivo e personale.





Il progetto enfatizza l'uso di materiali a basso impatto ambientale, promuovendo una maggiore consapevolezza e sensibilità verso l'ambiente. Tessuti riciclati, cartoni e pitture ecologiche sono alcuni esempi dei materiali a basso impatto che saranno impiegati nel corso dell’esperienza.





Queste attività sono progettate per incoraggiare l'espressione di emozioni profonde, portare ad una riflessione sui propri vissuti personali, scoprire nuove risorse, percepire, valutare ed affrontare "il mondo intorno a noi". Il lavoro sarà svolto in un setting dedicato ovvero un ambiente, sia fisico che relazionale, protetto e costruito su misura del gruppo.





Gli incontri si terranno settimanalmente il lunedì dalle 18 alle 19:30 presso il Celacanto. La partecipazione è completamente gratuita, previa iscrizione ai sensi dell’avviso pubblico disponibile al link https://bit.ly/4cU2k4A , entro il 21 luglio. I posti sono limitati. Al termine del percorso è prevista un’opera collettiva composta dalle esperienze del "diario di bordo" delle partecipanti che sarà presentata nella cerimonia conclusiva. Per ulteriori informazioni: info@zonapip.it





Il progetto "Art-Therapy per l’Empowerment femminile" è organizzato e coordinato dall’Ente del Terzo Settore "Zona P.I.P. (Progetti, Idee, Progresso) – APS" e finanziato dal bando "Futura. La Puglia per la parità. 2° ed." del Consiglio regionale della Puglia.





Il percorso sarà coordinato da Raffaella Quaranta, esperta in Arteterapia che organizza e conduce laboratori, lavorando in diversi ambiti come la disabilità psichica, la crescita personale e il team building.





"Zona P.I.P. (Progetti, Idee, Progresso)" è un'Associazione di Promozione Sociale fondata nel 2020 da un gruppo di giovani ventenni salentini che si pongono l'obiettivo di favorire l’integrazione del mondo giovanile all’interno della società, creando opportunità culturali e formative di interesse comune, capaci di offrire una crescita al tessuto territoriale in cui vengono promosse. Si occupa di valorizzare il patrimonio artistico, culturale, biblio-museale, archeologico, musicale, teatrale, di organizzare interventi di solidarietà, di recupero, sviluppo e coesione sociale. L'Associazione promuove la bellezza in tutte le sue forme, individuando nei valori della cittadinanza attiva l’elemento comune per lo svolgimento delle attività nei vari ambiti d’interesse, e nel principio della sussidiarietà lo strumento per un’azione efficace e di crescita sociale.