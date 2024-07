Migliorano le condizioni del paziente colpito da virus West Nile a Trani

BISCEGLIE - Sono “in lento miglioramento” le condizioni dell’uomo di 64 anni originario di Trani, ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Bisceglie a causa della positività al virus West Nile. Lo rende noto la Asl Bat.Il paziente, attualmente “in condizioni stabili, vigile e collaborativo”, sta ricevendo le cure necessarie e le sue condizioni sono costantemente monitorate dal personale medico. La Asl Bat ha confermato ufficialmente l’infezione, rassicurando la comunità sullo stato di salute del paziente.In risposta alla situazione, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha emesso un’ordinanza con una serie di prescrizioni e indicazioni per la sorveglianza e prevenzione della diffusione del virus. Il provvedimento sarà in vigore fino a quando la Asl Bat non dichiarerà conclusa l’emergenza.Tra le misure adottate, l’Amiu, la società che si occupa di igiene urbana, è stata incaricata di avviare urgentemente ulteriori trattamenti larvicidi e adulticidi, integrando quelli già previsti. Queste azioni mirano a ridurre la popolazione di zanzare, principali vettori del virus, per prevenire ulteriori contagi.