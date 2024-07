Serie A: il Lecce perde 2-1 l'amichevole con l'Huddersfield Town

Nel secondo tempo al 9’ Ward dell’Huddersfield non ha concretizzato una buona occasione. Al 24’ gli inglesi hanno pareggiato per merito di Koroma con una girata al volo di destro su cross di Headley. Al 35’ gli inglesi sono passati in vantaggio con Healey su rigore concesso per un fallo di Ramadani su Healey. Al 93’ Pierotti dei giallorossi pugliesi non ha inquadrato la porta.





Con questo test si è concluso il ritiro precampionato della squadra di Luca Gotti a Neustfit in Austria. I salentini giocheranno la prossima amichevole domenica 4 agosto alle 17 contro il Nizza al “Via del Mare”.

- Il Lecce ha perso 2-1 l’ amichevole contro l’ Huddersfield Town una squadra inglese di Serie C a Jenbach in Austria. Nel primo tempo al 7’ Oudin dei salentini è andato vicino al gol. Al 32’ il Lecce è passato in vantaggio con Krstovic, tocco di sinistro. Al 37’ Pierret dei pugliesi ha sfiorato la rete. Al 43’ Hudd degli inglesi di testa non è riuscito a schiacciare in porta.