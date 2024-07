Milano Latin Festival: una settimana tra Jerry Rivera, Grupo Niche e la festa del Perú

MILANO - Il #MLF2024 è pronto a regalare un'altra settimana di emozioni indimenticabili con un programma ricco di artisti internazionali e la celebrazione dell’Indipendenza del Perù.

Domani, giovedì 25 luglio, il palco della Ticketmaster Arena accoglierà Jerry Rivera, rinomato cantante portoricano nato il 31 luglio 1973 a Humacao. Con una carriera iniziata negli anni '90, Rivera è famoso per il suo timbro vocale distintivo e le sue esibizioni appassionate. Ha collaborato con leggende come Gilberto Santa Rosa, Celia Cruz e Marc Anthony, e i suoi concerti continuano a incantare il pubblico mondiale.

La notte latina continuerà con un vivace Pool Party Latino nell’Area Azteco, dove salsa e bachata animeranno la serata, con la piscina aperta per un divertimento senza fine.

Venerdì 26 luglio sarà il turno del Grupo Niche. Fondato nel 1978 a Bogotà, Colombia, questo iconico gruppo di salsa unisce sonorità tradizionali e contemporanee. Sotto la guida del fondatore Jairo Varela, il Grupo Niche è diventato un pilastro della musica latina, conosciuto per l’energia e la passione trasmessa nei loro concerti.

La settimana si chiuderà in bellezza con due serate dedicate al Perù, una delle comunità latine più numerose in Italia, in occasione della Festa dell’Indipendenza del Perù del 28 luglio.

Sabato 27 luglio, la Ticketmaster Arena ospiterà la cantautrice peruviana Amy Gutiérrez. Nata il 25 agosto 1998 a Callao, Gutiérrez ha raggiunto la notorietà vincendo "La Voz Kids". Ha collaborato con artisti di fama internazionale e ha pubblicato il suo primo album da solista, "Valiente", nel 2023. L'ingresso sarà gratuito per i peruviani mostrando un documento valido.

Domenica 28 luglio, il palco vedrà le esibizioni di Willy Rivera ed Eva Ayllón. Eva Ayllón, nata a Lima, è una celebre cantante e compositrice peruviana, riconosciuta come una delle voci più rispettate della musica afro-peruviana, con sei nomination ai Latin Grammy Awards. Willy Rivera, nato Guillermo Zapata Huertos il 24 ottobre 1964 a Callao, è un cantautore peruviano noto per la salsa e la musica cristiana, ed è stato una figura rilevante della salsa peruviana negli anni '90.

I biglietti per i concerti sono disponibili su www.Ticketmaster.it o all’ingresso il giorno dell’evento.

Proseguono tutte le sere gli appuntamenti danzanti nelle diverse Piazze da Ballo - Urban, Santo Domingo, Cuba e la nuovissima Piazza Azteco - dove ballerini esperti ed animatori sono sempre pronti a coinvolgere tutti i presenti in balli scatenati.

Tutte le sere, infine, è possibile gustare pietanze tipiche nel ristorante argentino e nella zona Street Food con degustazioni del Brasile, Perù, Ecuador, Repubblica Dominicana e del Venezuela, e fare un po' di shopping nell’area dedicata all’artigianato.