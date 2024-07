Miss Italia al Circolo Unione Bari sede estiva

BARI - Prosegue in riva al mare la ricerca della nuova Miss Italia. Domenica 21 luglio, alle ore 20.30, il concorso più blasonato del Paese farà tappa a Torre a Mare, nella sede estiva del Circolo Unione Bari.La selezione provinciale, dedicata al partner nazionale Miluna Gioielli, è organizzata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia Puglia e Basilicata, in collaborazione con l'esclusivo Circolo Unione Bari presieduto da Giacomo Tomasicchio che ha fortemente voluto proporre l'evento per i suoi soci.A condurre sarà Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud; da sempre vicino a tematiche sociali, quest’anno porterà sul palco “A tutte le donne”, l’inno alla forza femminile di Alda Merini.Ad allietare la serata sarà la superba voce di Annalisa Marella, in arte Deva, che dedicherà un tributo all’indimenticabile Mia Martini.Le aspiranti miss provenienti da tutta la regione saranno anche protagoniste di un défilé di Mary Boutique e il loro hair style sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta.