Miss Italia Puglia: elette due prefinaliste nazionali

BARI - Due nuove prefinaliste nazionali davanti al Mar Adriatico come scenografia. Sabato 27 luglio la città di Bisceglie, Bandiera Blu per il quarto anno consecutivo, ha ospitato la finale regionale di Miss Rocchetta Bellezza Puglia, seconda finale del tour pugliese di Miss Italia. Location dell'evento è stato il Teatro del Mediterraneo, scavato nel declivio della costa nord barese come un moderno teatro greco e affacciato a nord-ovest verso i tramonti sull'orizzonte e sul Gargano. L'organizzazione è stata firmata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, in collaborazione con Ufficio Moda Italia e con il patrocinio del Comune di Bisceglie.È stata eletta come Miss Rocchetta Bellezza Puglia Fabiana Leuci, 20enne di Bisceglie, diplomata all'istituto turistico e con il sogno di entrare a far parte dell'Arma dei Carabinieri. Nella finale in provincia di Barletta - Andria - Trani è stata eletta anche Miss Castel del Monte Andria. A vincere la fascia speciale, Serena Papapicco, 18enne di Altamura, studentessa del liceo scientifico molto seguita su Tik Tok, che vorrebbe diventare maresciallo della Guardia di Finanza per seguire le orme di suo padre. Così si è espressa la giuria presieduta da Michele De Noia, consigliere comunale e provinciale, e composta da: Pasqua Pasquale, consigliere comunale; Lisa Sasso, cantante e titolare della Nuova Accademia Orfeo; Domenico Buono, man stylist; Maria Mazzilli, fiduciaria della LILT sez. Bat; Claris Russo per l'impresa Lacogeit.L’evento è stato condotto da Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud; da sempre vicino a tematiche sociali, ha portato sul palco "A tutte le donne", l'inno alla forza femminile di Alda Merini. Perché Miss Italia è anche attenzione ai soggetti più fragili come le donne vittime di stalking, supportate dallo sportello anti violenza del Codacons che affianca il concorso, e come i ragazzi speciali affetti da autismo; uno di loro, Andrea Grimaldi, sta vivendo l'esperienza da valletto del tour grazie alla collaborazione con l'associazione WorkAut.La serata, che ha visto come ospite Miss Sorriso Puglia Sofia Russo, è stata allietata dalla superba voce di Annalisa Marella, in arte Deva, che ha dedicato un tributo all’indimenticabile Mia Martini. Le aspiranti miss provenienti da tutta la regione sono state anche protagoniste di un défilé di occhiali by Ottica Di Pilato, con le ultime novità in tema di montature e lenti, mentre il loro hair style è stato curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale, Teresa Coiffeur di Bisceglie e Fd Style di Andria.Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com, Lacogeit lavori costruzioni generali italiane, Villa Torre Rossa Ricevimenti, Bar Acquafredda, La Fiorente, Metronotte Italia.