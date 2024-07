Mola di Bari, programma estivo a Palazzo Pesce: un’estate di musica e cultura

MOLA DI BARI - Palazzo Pesce, in collaborazione con il Duke Jazz Club, presenta una serie di eventi imperdibili che animeranno le serate estive con musica di qualità e grandi interpreti. Ecco gli appuntamenti in programma:

Venerdì 12 luglio 2024, ore 21:30 - "Remembering Wes Montgomery"

Un omaggio a uno dei più grandi chitarristi della storia del jazz, Wes Montgomery. La serata vedrà protagonisti Alberto Parmegiani e Guido Di Leone alle chitarre, Bruno Montrone all'organo Hammond e Dario Riccardo alla batteria. Un viaggio tra Be Bop, Blues e melodie indimenticabili che hanno fatto la storia del jazz.

Sabato 13 luglio 2024, ore 21:30 - "Brit Girls: Omaggio alle Cantanti Inglesi degli Anni ’60 e ’70"

Gianna Montecalvo alla voce, Michele Campobasso al piano e Pierpaolo Martino al contrabbasso ed elettronica renderanno omaggio alle icone del pop inglese degli anni Sessanta e Settanta. Un repertorio che spazia da Dusty Springfield a Kate Bush, passando per Sandie Shaw e Marianne Faithfull.

Giovedì 18 luglio 2024, ore 21:00 - Recital Lirico della Masterclass di Daniela Barcellona

Gli allievi della masterclass di alto perfezionamento in canto lirico, tenuta dalla celebre mezzosoprano Daniela Barcellona, si esibiranno in arie di Mozart, Rossini, Donizetti e Verdi. Un'occasione unica per ascoltare giovani talenti che hanno studiato con una delle protagoniste dei più prestigiosi teatri del mondo. Al pianoforte, Lucrezia Messa.

Venerdì 19 luglio 2024, ore 21:30 - "The King’s Subjects: Celebrating Carole King"

Patty Lomuscio (voce), Vito Ottolino (chitarra), Francesco Schepisi (piano), Gianluca Fraccalvieri (basso) e Fabio Accardi (batteria) renderanno omaggio alla grande cantautrice Carole King. Un viaggio tra le sue hit più celebri, come "Will You Still Love Me Tomorrow" e "You Make Me Feel Like a Natural Woman".

Sabato 20 luglio 2024, ore 21:30 - "Singin’ Chet"

Francesca Leone (voce), Guido Di Leone (chitarra), Fabrizio Gaudino (tromba) e Giampaolo Laurentaci (contrabbasso) celebreranno la carriera del famoso trombettista e cantante americano Chet Baker. Un repertorio che spazia tra standards, bossanova e brani originali.

Venerdì 26 luglio 2024, ore 21:30 - "La Voglia, la Pazzia, il Brasile di Ornella: Viaggio nella Musica della Vanoni"

Paola Arnesano (voce), Max Monno (chitarra e arrangiamenti), Aldo Di Caterino (flauto), Gianluca Fraccalvieri (basso) e Fabio Delle Foglie (batteria) renderanno omaggio al repertorio brasiliano di artisti come Vinicius de Moraes, Jobim, Toquinho e Caetano Veloso, interpretati dalla grande Ornella Vanoni.