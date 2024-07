Tony Esposito e la Sciò Live Band inaugurano la Stagione 2024 di Palazzo delle Arti Beltrani con un omaggio a Pino Daniele

Un omaggio unico a Pino Daniele

Tony Esposito e la Sciò Live Band offriranno un evento di alta caratura, lontano dai tentativi di imitazione, proponendo arrangiamenti calibrati e accattivanti. La band, nata nel 2006 con l'intento di ripercorrere i momenti più significativi della musica di Pino Daniele, celebra i primi anni della carriera del cantautore, considerati i più intensi artisticamente.

La band e le collaborazioni

La Sciò Live Band, ispirata dal primo disco dal vivo di Pino Daniele "Sciò Live" del 1984, ha debuttato discograficamente nel 2016 con l'album "Na strada nova", registrato con la direzione artistica di Lino Pariota. Il concerto di Trani vedrà una line-up straordinaria composta da Vincenzo Sciò (voce), Matteo Magazzino (chitarre), Piero Ancona (basso), Aldo Di Paolo (tastiere), Niccolò Scrimieri (batteria), con special guest Ivan Quero (chitarra), Nikaleo (voce e cori) e Tony Esposito (percussioni e voce).

Tony Esposito: un percussionista di rilievo

Tony Esposito, figura di spicco nel panorama musicale mondiale, ha collaborato con artisti di fama internazionale come Don Cherry, Gato Barbieri, Gilberto Gil e Billy Cobham, oltre a noti artisti italiani tra cui Eugenio ed Edoardo Bennato, Lucio Dalla e Franco Battiato. La sua musica, caratterizzata da sonorità provenienti da vari paesi del mondo, rappresenta un mix unico tra ritmi tribali e melodie napoletane.

Biglietti e informazioni

I biglietti per il concerto "Sciò Live Band con Tony Esposito" sono disponibili online su Vivaticket. I prezzi sono di 25,00 euro per la Poltronissima (posto riservato) e 20,00 euro per il Posto unico (non numerato). È possibile acquistare i biglietti anche con Carta docente e Carta della Cultura Giovani e del Merito presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (via Beltrani 51 a Trani, BT).

Programmazione artistica

La stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani continua con altri eventi di rilievo. Il 28 luglio ci sarà un tributo a Lucio Battisti e Mogol con Gianmarco Carroccia nel concerto "Emozioni acoustic". Il primo settembre sarà di scena Raffaello Tullo con l'Orchestra Filarmonica Pugliese in "SConcerto". Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0883.50.00.44 o visitare il sito Palazzo delle Arti Beltrani.

La programmazione artistica è realizzata dall’Associazione delle Arti con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, l’intervento della Regione Puglia, il PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione e il Teatro Pubblico Pugliese.