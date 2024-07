Noicattaro Lirica celebra il centenario di Giacomo Puccini: la Turandot in scena il 4 e 6 luglio

L'opera andrà in scena in due serate il 4 e 6 luglio 2024, con sipario alle ore 21.00, a Noicattaro nello scenografico Piazzale della Lirica allestito appositamente con una incredibile scenografia realizzata ad hoc per lo spettacolo. Il cast, di livello internazionale, vedrà la partecipazione di artisti eccezionali: la soprano Chrystelle Di Marco darà vita al personaggio di Turandot, mentre il tenore Walter Fraccaro interpreterà il ruolo di Calaf, portando sul palco una passione e un talento che promettono di lasciare il pubblico senza fiato. Invitiamo tutti gli appassionati di musica lirica a partecipare a questo tributo a uno dei più grandi compositori dell’opera, in una serata che si preannuncia indimenticabile.



Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e/o acquisto dei biglietti contattare il numero 347-2457055



Link evento: https://www.facebook.com/share/PR8MCQJcjE6ht8zg/



Sito web: https://www.noicattarolirica.it/

