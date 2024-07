Notte Bianca di Apricena, artisti di prima classe

APRICENA(FG) - Torna la Notte Bianca di Apricena, che si svolgerà il 3 agosto 2024 in piazza San Francesco. Lo annuncia il sindaco della città del Marmo, Antonio Potenza. Questo evento annuale trasformerà la piazza in un palcoscenico di musica, colori e intrattenimento e offrirà una serata di grande festeggiamento per tutta la comunità.

La serata sarà arricchita dalla partecipazione della rinomata DJ Georgia Mos, che animerà l'evento con le sue performance musicali, portando energia e ritmo alla piazza. I presenti potranno ballare sotto le stelle e vivere un'esperienza musicale unica.

Inoltre, The Family Affair si esibiranno con un repertorio che spazia dai successi classici ai brani contemporanei. Con le voci di Laura Petrucciani e Ivan Mayer, accompagnati da sei musicisti, il gruppo offrirà uno spettacolo dal vivo coinvolgente e di alta qualità.

A rendere ancora più speciale la serata sarà la giovane promessa della musica Anela, che porterà il suo talento emergente e la sua freschezza sul palco, contribuendo a rendere l'evento ancora più memorabile.

"La Notte Bianca di Apricena - ha detto il primo cittadino - prevede anche una serie di attività per tutti i gusti: spettacoli, artisti di strada e giostre per grandi e piccini. I visitatori potranno gustare prelibatezze locali e approfittare di sconti speciali presso le attività commerciali del centro.

L'evento avrà inizio alle ore 22.00 e proseguirà fino a tarda notte. Invitiamo tutti a partecipare a questa serata speciale, che promette di essere un momento di grande divertimento e coesione per la nostra comunità".