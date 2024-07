Giugno 2024 il mese più performante per il ‘Gino Lisa’

FOGGIA - A settembre 2022 il "Gino Lisa" è tornato a volare con Lumiwings e da allora non ci sono mai stati tanti passeggeri mensili quanti ne sono stati registrati a Giugno 2024, secondo i dati diffusi oggi da Assaeroporti.Sono stati ben 6.374 i passeggeri in arrivo e partenza dallo scalo foggiano nel mese di Giugno 2024, in cui sono stati operati 94 voli di andata e ritorno, registrando un riempimento medio complessivo su tutte le tratte del 61,64%.Fino a ieri, il mese con un totale di passeggeri più alto si era registrato solo ad Agosto 2023, quando 6.345 viaggiatori avevano portato ad un riempimento medio su tutti i voli del 48,3%. Il mese con il migliore Load Factor era stato, invece, solo Aprile 2024 con un 58%. Il superamento dei dati di Giugno 2024 rispetto ad Agosto 2023 fa facilmente presagire un'ottima estate per lo scalo aereo foggiano: i mesi di luglio e agosto 2024 potrebbero riservare risultati ancor migliori!La rotta più performante continua ad essere quella da e verso Milano Linate che, grazie ad una rotazione giornaliera (ad eccezione del venerdi, in cui si vola per Malpensa) effettuata a metà giornata, registra riempimenti di tutto rispetto, potendo infatti contare su passeggeri provenienti dalle zone più remote dell'Area Vasta. L'orario di tarda mattinata rende più accessibile il servizio aereo per questa utenza.Non sono da sottovalutare neanche le performance registrate da Bergamo Orio al Serio che, in relazione alla doppia rotazione effettuata a cavallo del weekend (venerdì mattina e domenica sera), risulta di notevole supporto al collegamento con l'area milanese, nonchè come hub di prosecuzione da e verso tutta l'Europa.Anche Torino registra buoni riempimenti, confermando l'ottima scelta di aver riproposto il collegamento a cavallo del weekend allungato (venerdi e lunedi pomeriggio).In alcune giornate, non solamente a cavallo del weekend, alcuni voli del "Gino Lisa" hanno registrato il tutto esaurito. Siamo in grado di anticipare che questo trend al rialzo è cresciuto sensibilmente nel mese di luglio, i cui dati però verranno forniti da Assaeroporti solo a fine agosto.L'Aeroporto di Foggia sta sempre di più dimostrando la sua grinta. Per questo Mondo Gino Lisa continuerà la sua campagna informativa e costante, sia online che sul territorio, già messa in atto da qualche mese. Sempre più strutture dell'Area Vasta stanno condividendo e supportando la nostra filosofia, anch'essi convinti nel voler rilanciare lo scalo di Capitanata come infrastruttura imprescindibile per lo sviluppo del territorio e del turismo.Ad essi si aggiunge il fattore trainante dello splendido Gargano, quest'anno per la prima volta collegato con pullman di Metaurobus sincronizzati con gli orari di arrivo e partenza dei voli all'Aeroporto di Foggia. Un lodevole servizio che sta facendo la differenza. Ricordiamo, infatti, che Mondo Gino Lisa mette anche a disposizione un motore di ricerca volo+pullman sul sito www.mondoginolisa.it/aeroporto, attraverso il quale è possibile trovare la combinazione perfetta di viaggio, compresi gli orari, la posizione delle fermate e i pulsanti di acquisto diretto dei biglietti.