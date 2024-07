Nuovo laboratorio di Patologia Clinica al 'Bonomo': pulizia, traslochi e sistemazione a cura della Sanitaservice ASL BT

ANDRIA - Sarà martedì la presentazione del nuovo Laboratorio di Patologia Clinica dell’Ospedale “Bonomo” di Andria. Tutte le attività di pulizia, traslochi e sistemazione degli spazi sono state a cura della Sanitaservice dell’ASL BT con gli operatori e le operatrici dell’azienda al lavoro negli ultimi mesi per assicurare tutte le azioni necessarie al trasferimento dell’importante struttura del nosocomio andriese.«Un’attività di concerto con la ASL BAT – ha spiegato l’amministratrice unica della Sanitaservice la dr.ssa Annachiara Rossiello – che ha impegnato in modo importante i nostri operatori. Un’azione per cui non possiamo che ringraziare la grande dedizione dei nostri operatori e delle nostre operatrici sempre in prima linea tutti i giorni per questo delicato ed essenziale compito in tutte le strutture sanitarie del nostro territorio».