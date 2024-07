Oria, domenica 28 luglio la IX edizione del 'Paratorneo dei Rioni'

ORIA (BR) - Sono pronti sulla linea di partenza i 22 atleti della IX edizione del Paratorneo dei Rioni che si terrà domenica 28 luglio alle ore 20:30 presso l’Istituto dei Padri Rogazionisti di Oria. - Sono pronti sulla linea di partenza i 22 atleti della IX edizione del Paratorneo dei Rioni che si terrà domenica 28 luglio alle ore 20:30 presso l’Istituto dei Padri Rogazionisti di Oria.





L’evento, ideato e organizzato dall’Associazione EX AEQUO, rappresenta un progetto unico in tutta Europa, nato con l’intento di dissolvere l’antinomia che da sempre contrappone il Medioevo alla disabilità. Prendendo spunto dal Torneo dei Rioni, rievocazione storica simbolo della città di Oria, il Paratorneo offre ad atleti aventi disabilità psico-fisiche l’occasione per essere protagonisti della storia oritana disputando, in singolo o in squadra, gare appositamente studiate da professionisti del settore terapeutico-riabilitativo e istruttori di ginnastica preventiva adattata.





L’obiettivo è quello di portare in alto i colori del proprio rione, contendersi l’ambìto palio donato quest’anno dall’artista Anna Nardelli e dimostrare (in primis a se stessi) che, molto spesso, le difficoltà sono semplicemente il motivo che spinge a trovare una strada diversa per realizzare comunque i propri sogni.





"Nel 2014 abbiamo dato il via a questo progetto consapevoli dell’impegno che avrebbe richiesto in termini di tempo, risorse fisiche ed economiche, forza d’animo" dichiara Federico Farina, vicepresidente dell’Associazione EX AEQUO "Oggi, guardando indietro, non ci sembra vero di essere giunti alla IX edizione con ancora più entusiasmo, voglia di fare e nuove sfide, come quella che abbiamo voluto portare in campo quest’anno. Una novità che gli spettatori scopriranno solo domenica 28 luglio".





"A sorprenderci ogni anno di più – continua Antonio Carbone, presidente dell’Associazione – è il crescente numero di iscritti anche dai paesi limitrofi, come Francavilla Fontana, Latiano, Torre S. Susanna e Brindisi. E per questo ringraziamo i genitori per la fiducia che ci riservano, ma soprattutto esprimiamo riconoscenza verso tutti gli operatori del settore assistenziale ed educativo che, spontaneamente, si sono resi promotori del nostro progetto collaborando alla buona riuscita del Paratorneo dei Rioni".





Ad aprire la serata del 28 luglio sarà una suggestiva esibizione combinata tra le ballerine della Centro Studi danza Arte in Movimento e il Duo Reptails di Damiano Di Nunzio e Luana Carone. Durante l’evento sarà garantito il servizio di interpretariato della lingua dei segni grazie alla dott.ssa Tiziana Di Levrano. Presenta la serata Pierdamiano Mazza.





Sarà anche possibile vedere la diretta (per i non residenti ad Oria) sulla pagina Facebook del Giornale di Puglia all'indirizzo https://www.facebook.com/GiornalediPuglia





Per prenotazione posti a sedere o per ulteriori info sul progetto è possibile contattare i seguenti numeri: 3295877762 – 3200696520. Evento gratuito.