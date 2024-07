Parigi '24, 13 pugliesi a caccia di medaglie

NICOLA ZUCCARO - Saranno 13 gli olimpionici pugliesi che gareggeranno per ottenere una medaglia alla 33esima edizione delle Olimpiadi estive in programma a Parigi da oggi a domenica 11 agosto 2024. Dei tredici atleti facenti parte dei 403 italiani partecipanti, essendo nato a Squinzano (Lecce) e pur nel suo ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale di Pallavolo maschile, va enumerato anche Fefè De Giorgi. La disciplina sportiva che vedrà il maggior numero di pugliesi in gara sarà il nuoto con il quartetto composto dai fratelli baresi Luca e Marco De Tullio, dalla 19enne tarantina Benedetta Pilato (alla sua seconda olimpiade e impegnata nei 100 rana) e da Chiara Tarantino, nata a Corato e specialista nello stile libero. Sono pronti a correre verso una medaglia, anche i marciatori pugliesi come il campione olimpico in carica Massimo Stano da Palo del Colle e il bronzo europeo nella 20km Francesco Fortunato da Andria. Nella stessa specialità dell'atletica su strada c'è attesa anche per Antonella Palmisano. La marciatrice originaria di Mottola andrà alla caccia del bis olimpico che la farebbe entrare nella leggenda. Nella scherma, saliranno sulla pedala i foggiani Luigi Samele e Martina Crisci. Invece, per la massima precisione con il grilletto, ci saranno i tiratori Mauro De Filippis da Taranto e Paolo Monna da Fasano (Brindisi). Sogna il bis olimpico anche Vito Dell'Aquila. Il 23enne di Mesagne sarà la punta di diamante del taekwondo italiano nei Giochi Olimpici di Parigi 2024.