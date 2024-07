Peschici, ritorna la 'Notte Bianca'

PESCHICI - Riflettori puntati per la V Edizione della “Notte Bianca” di Peschici, in programma giovedì 01 agosto 2024 organizzata dall’ente Comune in collaborazione con le Partite Iva. Dalle ore 22:00 sarà una nottata all’insegna del divertimento, con una moltitudine di intrattenimenti artistici e musicali sparsi nelle vie del paese. Si creerà un’atmosfera speciale, con l’obiettivo di incrementare le presenze di visitatori e di turisti, favorendo il circuito del commercio locale.𝘽𝘼𝙇𝘾𝙊𝙉𝙄 𝙀 𝙑𝙄𝘾𝙊𝙇𝙄 𝙈𝙐𝙎𝙄𝘾𝘼𝙇𝙄Diverse postazioni saranno posizionate in strada e piazze, in un’alternanza di musicisti locali e garganici che si esibiranno avendo a disposizione dei “palcoscenici” autentici e con la musica declinata in più generi𝙂𝙍𝘼𝙉 𝙂𝘼𝙇À 𝘿𝙀𝙂𝙇𝙄 𝘼𝙍𝙏𝙄𝙎𝙏𝙄 𝘿𝙄 𝙎𝙏𝙍𝘼𝘿𝘼Una varietà di performance garantirà uno show itinerante per tutti i gusti: trampolieri, giocolieri, mimi, comici e mascotte. Emaneranno un’energia contagiosa ed una creatività senza confini, trasformando il paese in un luogo di magia e meraviglia𝙉𝙀𝙂𝙊𝙕𝙄 𝘼𝙋𝙀𝙍𝙏𝙄Aperture straordinarie degli esercizi commerciali per acquisti convenienti𝘼𝙏𝙏𝙍𝘼𝙕𝙄𝙊𝙉𝙄 𝙋𝙀𝙍 𝘽𝘼𝙈𝘽𝙄𝙉𝙄In Piazza Pertini e sul Corso principale si darà spazio anche ai giochi in legno di una volta e alle canzoncine della “baby dance”𝙄𝙈𝙋𝘼𝙍𝘼 𝙇'𝘼𝙍𝙏𝙀...𝘿𝙀𝙇𝙇𝘼 𝙋𝘼𝙎𝙏𝘼 𝙁𝙍𝙀𝙎𝘾𝘼Con il gruppo di donne della tradizione, soprannominato “Bella Fe’”, le orecchiette e i maccheroni non avranno più segreti𝘿𝙅 𝙎𝙀𝙏Presentazione della musica, selezionata da figure professionali𝙎𝙞 𝙧𝙞𝙣𝙜𝙧𝙖𝙯𝙞𝙖: il Sindaco e l’Amministrazione del Comune di Peschici, in particolar modo il consigliere delegato eventi-spettacoli Francesco D’arenzo, gli uffici dell’Ente, la Polizia Locale, la Stazione Carabinieri, le Autorità tutte, la Protezione Civile, le Partite Iva e quanti collaboreranno per l’ottima riuscita dell’evento.