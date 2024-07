Capurso, la cultura non va in vacanza: la programmazione del mese di agosto

CAPURSO - La cultura non va in vacanza a Capurso: continuano gli eventi dell’Estate 2024, il cartellone che da luglio a settembre conterà circa 80 appuntamenti tra sport, musica, teatro, danza, arte e tanto altro, grazie al supporto del Comune di Capurso e al coinvolgimento di 25 associazioni del territorio pronti a offrire a tutta la comunità un’estate di divertimento e cultura, pensando in particolare alle famiglie che restano in città.Nel mese di agosto un’attenzione particolare sarà dedicata a La festa grande in onore della Madonna del Pozzo. Dal 23 agosto al 1 settembre è in programma una settimana di spettacoli, opere teatrali e l'immancabile e sentitissimo corteo storico. Imperdibile dal 24 e al 26 agosto lo spettacolo delle Luminarie Musicali, proposto dal comitato delle feste cittadine e organizzato con la direzione artistica e realizzazione della Paulicelli s.r.l. Un progetto ambizioso, unico per il 2024 in Puglia, che si preannuncia maestoso. Del resto la Festa Grande è un momento attesissimo che si rinnova ogni anno e che attira a Capurso migliaia di fedeli da tutto il mondo. Unica nel suo genere, La Festa Grande affascina tutti i partecipanti che con interesse e cuore aperto assistono a questo momento di gioia condivisa arricchito dalla partecipazione di tutti i capursesi, nessuno escluso.Ma prima di arrivare a La Festa Grande ad agosto sarà un pullulare di concerti in piazza, letture in biblioteca e laboratori, tutti gratuiti, pensati per coinvolgere tutta la comunità, dalle giovani generazioni agli adulti.“Dopo un luglio ricco di grandi nomi, da Valentina Perisa a Cacioppo, da Russel Crowe a Max Gazzè, passando dai leggendari Dire Straits Legacy, nel mese di agosto non mancheranno occasioni di socialità e comunità, con tanti interessanti appuntamenti ed in particolare con una straordinaria e attesissima Festa Grande della Madonna del Pozzo” afferma il Sindaco Michele Laricchia.Si inizia nel segno della letteratura. Il 2 agosto alle ore 17.00 in piazza Gramsci si tiene “La biblioteca fuori di sé”, letture a cielo aperto per bambini a cura della Biblioteca D’Addosio. La sera, alle ore 20.00, nel Chiostro della Basilica Madonna del Pozzo, l’Ente Chiesa Madonna del Pozzo presenta invece il musical "San Giuseppe Moscati, il Medico dei Poveri", a cura della compagnia teatrale Lo Specchio Di Francesco.Sabato 3 agosto, alle ore 21.00, torna invece la rassegna Concerti in Piazza con l’Orchestra di chitarre De Falla con un interessante Viaggio nei suoni della storia da Rossini ai Beatles.Anche i giorni di Ferragosto saranno nel segno della musica. Giovedì 15, in piazza Gramsci, ore 21.00, il Comune di Capurso presenta Ferragosto a Capurso con Revival Band in concerto, mentre il giorno dopo, venerdì 16 agosto, sempre in piazza Gramsci alle ore 21.00, tocca ad Alfredo De Giovanni Trio in concerto con Song e Napule.Ultimo appuntamento prima della Festa Grande è previsto per giovedì 22 agosto nella Biblioteca Comunale G. D’Addosio, alle ore 20.00, con il vernissage della mostra docu-cinematografica "U Sposalizie", a cura dell’associazione Giorgia e i Gabbiani. La mostra sarà aperta al pubblico fino a giovedì 29 agosto.Sabato 31 agosto, in Piazza Gramsci ore 20:30, verrà presentato invece il Premio Capursese dell’Anno, che premia i concittadini meritevoli in diversi settori della quotidianità, dall’istruzione all’imprenditoria, dallo sport al sociale, A completare la serata il concerto dei Paipers, uno show che catapulta lo spettatore nella magica atmosfera degli anni ‘60.Venerdì 2 agosto.Piazza Gramsci. Ore 17:00La Biblioteca D’Addosio presenta La biblioteca fuori di sé. Letture a cielo aperto per bambini.Chiostro Basilica Madonna del Pozzo. Ore 20:00.L’Ente Chiesa Madonna del Pozzo presenta il musical: "San Giuseppe Moscati, il Medico dei Poveri", a cura della compagnia teatrale Lo Specchio Di Francesco.Sabato 3 agosto. Piazza Gramsci. Ore 21:00.Il Comune di Capurso presenta la rassegna Concerti in Piazza con l’Orchestra di chitarre De Falla. Viaggio nei suoni della storia da Rossini ai Beatles.Giovedì 15 agosto. Piazza Gramsci. Ore 21:00Il Comune di Capurso presenta Ferragosto a Capurso con Revival Band in concerto.Venerdì 16 agosto. Piazza Gramsci. Ore 21:00Il Comune di Capurso presenta Ferragosto a Capurso con Alfredo De Giovanni Trio in concerto con Song e Napule.Giovedì 22 agosto. Biblioteca Comunale G. D’Addosio. Ore 20:00Giorgia e i Gabbiani presenta il vernissage della mostra docu-cinematografica "U Sposalizie". La mostra sarà aperta al pubblico fino a giovedì 29 agosto.Venerdì 23 agosto. Sagrato Basilica Madonna del Pozzo. Ore 22:00.Opera teatrale "Ave Mary", liberamente ispirata a "Il pozzo di Santa Maria" di Gino Pastore, con la regia di Lucy Mariani.Sabato 24 agosto. Via Madonna del Pozzo. Ore 20:45 – 21:45 – 23:45Il Comune di Capurso e il Comitato Feste Patronali presentano lo spettacolo delle Luminarie Musicali. Direzione artistica e realizzazione Paulicelli s.r.l.Domenica 25 agosto.Via Madonna del Pozzo. Ore 20:30 – 21:30 – 23:30 – 00:30Il Comune di Capurso e il Comitato Feste Patronali presentano lo spettacolo delle Luminarie Musicali. Direzione artistica e realizzazione Paulicelli s.r.l.Via Madonna del Pozzo. Ore 22:00.Processione del Carro Trionfale e Corteo Storico.Lunedì 26 agosto.Via Madonna del Pozzo. Ore 20:00 – 21:00 – 22:00Il Comune di Capurso e il Comitato Feste Patronali presentano lo spettacolo delle Luminarie Musicali. Direzione artistica e realizzazione Paulicelli s.r.l.Piazza Umberto I. Ore 22:30.Il Comune di Capurso presenta il concerto di Mirko Casadei & Big Band in occasione dei 70 anni di Romagna mia.Venerdì 30 agosto. Cappella del Pozzo. Ore 20:30L’associazione Corteo Storico Madonna del Pozzo presenta il Corteo Storico 2024.Sabato 31 agosto. Piazza Umberto I. Ore 20:30Il Comune di Capurso presenta il Premio Capursese dell’Anno.