Petruzzelli, 'È tempo di cambiare musica': 3 concerti d’azione contro la violenza sulle donne

ph: Clarissa Lapolla

BARI - “È tempo di cambiare musica” è il titolo significativo della rassegna musicale in tre appuntamenti, 3 concerti d’azione contro la violenza sulle donne, fortemente voluti dai consiglieri regionali Fabio Romito e Francesco Paolicelli.L’iniziativa è organizzata da Fondazione Teatro Petruzzelli e Regione Puglia in collaborazione con UnanessunaCentomila, e Giraffa Onlus e presenterà musiche, commissionate a compositori di rilievo internazionale e racconti creati e recitati da intense e significative voci femminili, dedicati alla lotta contro la violenza sulle donne. “Ho fortemente voluto questo emendamento – sottolinea Fabio Romito-, cui ho a lungo lavorato, per dare l’opportunità a tanti giovani di affrontare in modo diverso e unico un tema purtroppo ormai troppo spesso d’attualità: la violenza sulle donne. Sono lieto che il collega Paolicelli abbia condiviso la mia iniziativa, è la dimostrazione che le buone idee non hanno colore politico. Ci ho tenuto particolarmente, poi, a che ad occuparsi di questa iniziativa fosse la Fondazione Petruzzelli perché per la nostra Città, ma il Mezzogiorno d’Italia in generale, rappresenta un faro di cultura, innovazione, dedizione e grande professionalità. Sono queste le istituzioni che fanno bella la nostra Città, la cultura così declinata è volano di crescita, sviluppo e opportunità”.“Aver stanziato, con un emendamento alla Legge di Bilancio, fondi per finanziare una rappresentazione teatrale sulla violenza di genere – dichiara il consigliere regionale Francesco Paolicelli - è stato un atto politico di cui la Regione Puglia deve essere molto orgogliosa. La Fondazione Petruzzelli continua a distinguersi per la capacità di saper coniugare l’espressione artistica all’attualità, permettendo così di avvicinare al teatro anche i più giovani. Un approccio culturale e didattico rivoluzionario, di cui adesso potranno beneficiare gli studenti baresi all’interno di uno dei più prestigiosi contenitori culturali di questo Paese, il Teatro Petruzzelli. Ora abbiamo il dovere di rendere ancora più solida e proficua la collaborazione tra Regione Puglia e Fondazione Petruzzelli, per promuovere l’arte tra i più giovani”.Si comincia mercoledì 25 settembre alle 20.30 al Teatro Petruzzelli, con “Il buio non ha voce, quattro storie in musica per voce femminile e orchestra”, commissione della Fondazione Teatro Petruzzelli, al compositore Matteo D’Amico, con libretto di Rosella Postorino.Dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli Alessandro Cadario, voce recitante Maddalena Crippa, mezzosoprano Marina Comparato.Martedì 15 ottobre alle 20.30 al Teatro Piccinni è in programma la lettura di un testo a cura di Daniela Baldassarra, autrice del testo e voce recitante. La serata proseguirà con “Maysoon e Marjan”, per trio d’archi, su commissione della Fondazione Teatro Petruzzelli al compositore Fabio Vacchi. Massimo Quarta (violino), Danilo Rossi (viola), Enrico Dindo (violoncello).Ad introdurre il tema della violenza sulle donne Maria Pia Vigilante, Presidente Aps Giraffa. Martedì 3 dicembre alle 20.30 al Teatro Piccinni la rassegna propone la lettura di un testo a cura di Viola Ardone, autrice del testo e voce recitante. Seguirà Trio per pianoforte, violino e violoncello, commissione della Fondazione Teatro Petruzzelli a Luca Francesconi. Carlo Maria Parazzoli (violino), Francesco Dillon (violoncello), Andrea Lucchesini (pianoforte). Ad introdurre il tema del contrasto della violenza sulle donne Giulia Minoli, Presidente UnANessunaCentomila.I biglietti saranno in vendita a partire da lunedì 15 luglio alle 11.00, presso il botteghino del teatro Petruzzelli, online su www.vivaticket.it e presso i rivenditori vivaticket.Prezzo biglietti: Teatro Petruzzelli e Teatro Piccinni: platea , primo e secondo ordine € 5,00, abbonati alle Stagioni 2024 del Teatro Petruzzelli € 3,00, dal terzo ordine in su € 3,00.La riduzione per gli abbonati sarà applicata esclusivamente presso il botteghino del Teatro Petruzzelli.