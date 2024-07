'PHYSIS 2024' - Festival itinerante di teatro-natura per lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita

Location degli eventi

Le esibizioni si svolgeranno in luoghi naturali suggestivi come la Riserva Naturale di Stato "Le Cesine" a Vernole, la Riserva Regionale Orientata "Oasi Bosco delle Pianelle" a Martina Franca e il Giardino Botanico degli Ulivi a Monopoli. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Cooperativa di Educazione Ambientale Seges di Vernole e la Cooperativa di Educazione Ambientale Serapia di Ostuni.

Programma degli eventi

Luglio e agosto 2024:

"Decameron", spettacolo di teatro in natura: 16 luglio 2024, ore 19:30, Giardino Botanico degli Ulivi di Monopoli 18 luglio 2024, ore 19:30, Oasi Naturale WWF di Stato Le Cesine di Vernole 19 e 30 luglio 2024, ore 19:30, Bosco delle Pianelle di Martina Franca 4 agosto 2024, ore 19:30, Giardino Botanico degli Ulivi di Monopoli

"Sogno d’Estate", passeggiata teatrale itinerante: 6, 11, 17 e 19 agosto 2024, ore 19:30, Giardino Botanico degli Ulivi di Monopoli 8, 13, 18, 20, 22 e 24 agosto 2024, ore 19:30, Bosco delle Pianelle di Martina Franca 9 e 10 agosto 2024, ore 19:30, Riserva Naturale di Stato Oasi WWF Le Cesine di Vernole



Informazioni e prenotazioni

Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni contattare:

328 7160463

347 3238042

Segui la pagina Facebook di Onirica Teatro per aggiornamenti: Onirica Teatro

Biglietti disponibili su Eventbrite: eventbrite.it

