Più salute mentale sul territorio: apre a Noci il presidio di prossimità

NOCI - Più Salute Mentale sul territorio, per una migliore assistenza sanitaria a tutto tondo. Si chiama Presidio di Prossimità e da oggi 1° luglio è un nuovo punto di riferimento, all’interno del perimetro del Presidio territoriale di Assistenza, a disposizione della comunità di Noci per tutti i bisogni rientranti nella sfera della salute mentale.All’inaugurazione sono intervenuti il direttore generale facente funzioni ASL Bari, Luigi Fruscio, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Guido Di Sciascio, la direttrice del CSM Area 7 dott.ssa Anna Maria Camposeo, il sindaco di Noci, Francesco Intini assieme ad autorità locali e cittadini.L’apertura dell’ambulatorio di Noci, rientrante nel Centro Salute Mentale Area7 di Putignano, completa il percorso di avvicinamento ai cittadini, attraverso l’istituzione di presidi dedicati nei Comuni dell’Area. Grazie a questo intervento, nel quadro della più generale ristrutturazione dei plessi del PTA di Noci, l’assistenza psichiatrica territoriale riprende slancio, con la messa a disposizione e riqualificazione di tre ambienti adibiti a medicheria, stanza visite e stanza colloqui, dove una équipe dedicata effettuerà visite psichiatriche di controllo, somministrazione di terapia farmacologica, colloqui psicologici, interventi socio-riabilitativi. In campo un team costituito da diverse professionalità: psichiatra, psicologo, tecnico della riabilitazione psichiatrica, assistente sociale, infermiera e operatore socio sanitario.«L’avvio dell’attività – ha sottolineato Fruscio - è espressione della volontà della ASL Bari e del Dipartimento di Salute Mentale di rispondere alla domanda dei cittadini fragili, in un tempo in cui i bisogni di salute mentale sono sempre più pressanti, garantendo una capillare presenza dei Servizi sanitari sul territorio e promuovendone l’accessibilità».«L’apertura del Presidio – ha commentato Camposeo - è il frutto della sinergia tra Direzione Strategica, CSM Area 7 e Amministrazione comunale, nell’ottica di collaborazione tra gli Enti, per promuovere la lettura condivisa e globale dei bisogni della persona nel suo contesto di vita e attuare efficaci strategie di presa in carico multidisciplinare».Il Presidio di Prossimità di Noci sarà aperto tutti i martedì dalle ore 9.00 alle 13.30 e per accedervi sarà sufficiente prenotare una visita contattando il numero 080.5840525.Un nuovo servizio che rafforza ulteriormente il ruolo del PTA stesso quale polo di sanità territoriale, all’interno del quale è già attiva l’aggregazione dei medici di Medicina generale e pediatri di libera scelta e dove la ASL Bari ha in corso un investimento con fondi PNRR per un valore di circa 4,4 milioni di euro. Il PTA di Noci, infatti, ospiterà l’Ospedale di comunità per l’assistenza intermedia (prevista una spesa di 2,8 milioni di euro), la Casa di comunità per la presa in carico della persona (1,4 milioni di euro), oltre alla Centrale operativa territoriale (193mila euro) dedicata al coordinamento della presa in carico della persona e al raccordo tra servizi e professionisti per assicurare continuità, accessibilità ed integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.