Puglia: Emiliano alla commemorazione del giudice Borsellino e degli agenti della scorta

BARI - Questa mattina, nell'Aula Magna della Corte di Appello di Bari, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha preso parte alla cerimonia di commemorazione del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli, vittime della strage mafiosa di via D’Amelio, a Palermo.“Il 19 luglio del 1992 – ha dichiarato Emiliano – è una data indimenticabile. Era domenica, ero al mare e avevo mio figlio sulle spalle. Mia cognata mi venne incontro e mi disse solo queste parole: “Michele… Borsellino”. Ed io capii che avevamo perso anche lui. In questa giornata, le parole si moltiplicano e io non vorrei aggiungerne ancora. So solo che da tanti anni, persino da prima della strage di via D'Amelio, viviamo la malinconia delle occasioni perdute e di persone straordinarie che abbiamo perso e che sarebbero state utili all'Italia anche oggi. E quindi ricordiamo così anche Paolo Borsellino e tutti i suoi angeli custodi”.