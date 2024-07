Trasporti, presentati a Foggia i nuovi bus a metano acquistati dalla Regione Puglia

FOGGIA - Questa mattina l’assessore regionale ai Trasporti, Debora Ciliento, e l’assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, hanno partecipato alla presentazione del nuovo parco autobus dell’Ataf di Foggia che conta 42 nuovi bus a metano Iveco acquistati dalla Regione Puglia.I nuovi bus a metano sono stati assegnati al Comune di Foggia sulla base dei criteri individuati con DGR n. 173 del 26/02/2024, con la quale sono stati distribuiti ai Comuni e concessi in usufrutto alle imprese di TPL titolari di un vigente contratto di servizio i 148 autobus di proprietà della Regione Puglia, acquistati tramite accordo quadro Consip per complessivi 45,8 milioni di euro, risorse del Piano Nazionale Investimenti Complementare al PNRR (PNIC) a valere sul D.M. 315/2021. Questi nuovi 148 autobus a metano (90 Otokar medio-lunghi e 58 IVECO lunghi) sono stati quindi assegnati ai Comuni, al fine di sostituire, dismettere e demolire gli autobus circolanti Euro 2 ed Euro 3 per i quali, a partire dal 01/01/2025, entrerà in vigore il divieto di circolazione.“Abbiamo assegnato al Comune di Foggia 42 Iveco, gli altri 16 sono andati al Comune di Bari, mentre i 90 autobus medio-lunghi Otokar sono stati distribuiti tra 27 Comuni con minor estensione territoriale – ha illustrato l’assessore Ciliento -. E si tratta solo di un primo intervento, poiché si procederà presto con la sostituzione di tutti gli autobus E2 ed E3 adibiti al TPL urbano grazie a progetti comunali finanziati dalla Regione con risorse a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027”. Per la precisione si tratta dell’Avviso regionale che ha visto presentare da parte dei Comuni proposte progettuali finalizzate all’acquisto di circa 40 autobus elettrici e alla realizzazione di circa 70 colonnine di ricarica; proposte al momento al vaglio della Commissione regionale di valutazione.“Presto avremo un parco rotabile del TPL urbano rinnovato in numerosi Comuni, tra cui Foggia, con l’immissione in servizio di circa 190 nuovi autobus, a metano ed elettrici, di ultima generazione – assicura la Ciliento – e soprattutto avremo tolto dalle strade vecchi autobus Euro 2 ed Euro 3, che non solo sono altamente inquinanti, ma anche meno sicuri e performanti rispetto a quelli nuovi. Con questa operazione garantiremo quindi un TPL sostenibile, sicuro e confortevole.”“Foggia diventa più moderna: con i 42 autobus a metano consegnati stamattina, a cui seguiranno 4 elettrici, per un investimento di complessivi 17 milioni di euro, la Regione Puglia ha pressoché sostituito tutto il vecchio, spesso decrepito parco mezzi dell’azienda di trasporti urbani, arrivando a dotare Foggia di 63 autobus nuovi di zecca, se si considerano anche i 17 bus bianchi che abbiamo consegnato nel 2020”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bikancio e alla Programmazione unitaria, Raffaele Piemontese.“Un servizio essenziale per una grande città molto estesa — ha aggiunto Piemontese— in cui, ogni giorno, si muovono migliaia di persone residenti, pendolari o che devono raggiungere e attraversare la città capoluogo per i più svariati motivi”.“Questi mezzi nuovi hanno aria condizionata, piattaforme per l’ingresso agevole dei disabili e un un defibrillatore”, ha sottolineato il vicepresidente durante il giro dimostrativo in cui sono stati illustrati agli organi di informazione anche i dettagli tecnici dell’investimento, osservando che “l’uso agevole degli autobus non inquinanti contribuisce ad abbattere l’inquinamento perché è più comodo lasciare la propria auto privata: pensiamo solo al fatto che, ogni 3 foggiani, ci sono 2 automobili e un terzo sono Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3, quindi veicoli molto inquinanti”.