Raduno Fiat 500 a Bisceglie: un successo di pubblico per la XXII edizione

Un’ondata di passione condivisa, di colori, di storie e cultura tutta italiana: il ventiduesimo raduno delle Fiat 500 svoltosi domenica scorso, 30 giugno, a Bisceglie, si è rivelato un successo in termini di partecipazione e apprezzamenti.La sinergia corale tra l’organizzatore Tonio Belsito, presidente Fiat 500 Coordinamento di Bisceglie, e le realtà istituzionali, commerciali e associazionistiche coinvolte ha dato frutti di grande rilevanza e ha soddisfatto pienamente i cinquecentisti accorsi nella città dei dolmen.“Grazie al Comune di Bisceglie per aver concesso il patrocinio e per aver contribuito alla buona riuscita logistica dell’evento tramite il lavoro della Polizia Locale. Grazie ai partner commerciali che hanno reso possibile l’organizzazione pratica della manifestazione. Grazie a tutti i partecipanti che accorrono a Bisceglie per mettere in vetrina il loro gioiello su quattro ruote, in particolar modo chi è arrivato dalla Sardegna. Grazie alla Confcommercio di Bisceglie, alla Ludobike, a Mastrototaro Food, all’azienda Francesco Angarano, al Panificio Di Pierro, a Torrefazione Chicco d’Oro, a Ciak Fotografia, partner che mostrano da sempre grande interesse e trasporto emotivo nei confronti dell’evento. E grazie ai miei collaboratori preziosissimi Pina, Anna, Cesare, Francesco, Cristian, Giuseppe, Nicola e Michele”, così tiene a rivolgere il personale sentimento di gratitudine Tonio Belsito per l’ottimo svolgimento dell’evento.Apprezzatissima la novità del Magnifico Train, il giro in trenino che ha portato grandi e piccini dal luogo dell’evento per tutta la litoranea biscegliese.Divertimento ed entusiasmo dei partecipanti, inoltre, si sono vissuti al pranzo conviviale presso New Palace Sempione a Corato.Un programma, quello dell’edizione 2024, che segna una tappa importante verso il venticinquesimo raduno in programma nel 2027 al quale si arriverà attraverso edizioni che, a partire dalla prossima, mostreranno sempre più elementi di novità e di grande coinvolgimento di cittadini, visitatori e turisti.