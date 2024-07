Rapina in un ufficio postale a Brindisi: malviventi in fuga con il bottino

BRINDISI - Poco fa, un ufficio postale a Brindisi è stato teatro di una rapina a mano armata. Secondo le prime informazioni, un uomo con il volto coperto da un casco integrale ha fatto irruzione nell'ufficio, sparando un colpo di pistola verso il soffitto per intimidire i presenti.Il rapinatore ha quindi minacciato con l’arma un impiegato, costringendolo a consegnare diverse banconote. Subito dopo, l’uomo è fuggito a bordo di una moto insieme a un complice che lo attendeva all'esterno.La polizia è giunta prontamente sul luogo dell’accaduto e ha avviato i rilievi per raccogliere prove e testimonianze utili a identificare i malviventi. Al momento è in corso un'indagine approfondita per risalire ai responsabili del crimine.L'episodio ha provocato uno stato di forte choc tra i presenti. Un mezzo del 118 è intervenuto per soccorrere alcune persone che erano in fila nell’ufficio postale al momento della rapina.Il bottino esatto sottratto dai rapinatori è ancora da quantificare.