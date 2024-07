Recuperi Pugliesi: nuova strategia per ecosostenibilità ed economicità

BARI - La Recuperi Pugliesi Srl, un'azienda con oltre cinquant'anni di esperienza nel riciclo dei rifiuti, ha avviato un significativo cambio strategico orientato all'ecosostenibilità e all'economicità. Con sede legale a Modugno e sedi operative a Bari e Modugno, l'azienda ha intrapreso un percorso di rinnovamento per migliorare le proprie attività nel pieno rispetto dell'ambiente.

Ruolo e attività

Consorziata PolieCo e C.A.R.P.I., la Recuperi Pugliesi è impegnata nella messa in riserva e valorizzazione di vari tipi di rifiuti. Nei propri impianti, l'azienda recupera la massima percentuale possibile di materie prime seconde, destinate all'industria trasformatrice. Il complesso industriale di Modugno, che si estende su circa 60mila mq, dispone anche di aree per il deposito temporaneo di rifiuti non recuperabili, preliminari allo smaltimento finale in impianti autorizzati e convenzionati.

Piattaforma CONAI e collaborazione con ANCI

Come piattaforma CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), Recuperi Pugliesi svolge un ruolo fondamentale nell'accordo quadro tra ANCI e CONAI, che prevede la copertura degli oneri sostenuti dai Comuni italiani per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. Questo accordo, originariamente previsto dal Decreto Ronchi del 1997 e successivamente dal D.Lgs 152/06, contribuisce indirettamente alla riduzione della TARI.

Certificazioni e riconoscimenti

La Recuperi Pugliesi opera in conformità alle normative italiane e possiede le certificazioni ISO 9001 (gestione della qualità), ISO 14001 (gestione ambientale) e ISO 45001 (gestione della sicurezza), rilasciate da LL-C Italia. Recentemente, l'azienda è stata inclusa nella graduatoria sugli "Investimenti sostenibili 4.0" del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ottenendo un finanziamento di circa 5 milioni di euro per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività nelle regioni italiane meno sviluppate.

Programma di investimento

Il programma di investimento finanziato dal MIMIT prevede l'acquisto di impianti all'avanguardia, progettati per sfruttare i vantaggi dell'economia circolare e della digitalizzazione dei processi produttivi. Gli investimenti mirano a migliorare il ciclo produttivo, ottenendo prodotti di qualità preservati dagli agenti atmosferici, e a realizzare opere per ridurre il rischio di incendi negli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. La Recuperi Pugliesi ha già ottenuto l'approvazione del progetto esecutivo dal comando dei Vigili del Fuoco di Bari, anticipando l'obbligo di adeguamento degli impianti alla nuova normativa in materia di prevenzione incendi, fissato per il 2027.

Potenziamento dei servizi

Negli ultimi mesi, per rispondere alle nuove esigenze del conferimento di rifiuti sia domestici che aziendali, Recuperi Pugliesi ha potenziato il servizio di raccolta di tutte le tipologie di rifiuti (vetro, carta, legno, metalli, plastica) e l'attività di autodemolizione nella sede di via Glomerelli a Bari. L'azienda garantisce lo scarico presso gli impianti di destinazione finale, migliorando così l'efficienza e la sostenibilità del proprio operato.