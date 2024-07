Modella per un giorno a Masseria San Biagio

CALIMERA - Il sogno di indossare abiti sartoriali e sfilare su una passerella portando sotto i riflettori la propria naturale bellezza e personalità diventerà realtà per alcune donne che domenica 21 luglio, dalle ore 21.00, parteciperanno all’evento organizzato dalla MV & Partners insieme a Tina Romano Stilista di Eventi nell’affascinante cornice di Masseria San Biagio a Calimera. Proprio in questa storica struttura, infatti, ha da poco preso il via un ciclo di eventi legati alla promozione del territorio e delle sue eccellenze.Stavolta, protagoniste saranno le splendide donne, professioniste impegnate in più ambiti, donne reali e di ogni età, assieme alle creazioni sartoriali MADAMORO di Fiammetta Fazio e i costumi da bagno BIKLA di Alessandra Paolelli. Le modelle saranno truccate da Anna Chiriatti e dallo staff della sua Accademia e acconciate da Lidia Parrucchieri e dal suo team, un lavoro corale per esprimere al meglio la naturale bellezza di ciascuna partecipante.Presenterà e racconterà la serata la giornalista Barbara Politi, voce narrante e volto del ciclo di eventi, sullo sfondo del rosone di due metri firmato Parisi luminarie, che illuminerà l’intera sfilata. Tutt’intorno allestimento floreale ecosostenibile a cura di difioriedicartalab di Sonia Zanchetta.Sfileranno per MADAMORO donne appassionate del brand e amiche mentre per i costumi da bagno sfileranno ragazze più giovani, tra le quali Beatrice, figlia della stilista Paolelli e già modella anche per Madamoro.Punto di raccordo tra le due stiliste è la meticolosa ricerca dei materiali: i capi, esclusivi e in edizione limitata, di Fiammetta prendono vita da ritagli di alta moda frutto di uno studio che mira a mescolare sapientemente textures, volumi e nuances inquadrandolo in una logica di recupero e no-sprechi; quelli di Alessandra, allo stesso modo, puntano a una selezione specifica di materiali come lycra, lurex e crochet tecnico con linee basiche e raffinate. Abiti e costumi sono pensati per valorizzare ogni tipo di fisicità in un’ottica inclusiva e di body positive.Sfondo della sfilata saranno brani francesi, in linea con lo stile presentato, curati da Massimo Danese che proseguirà con un late dj set.I cocktail di Kokopelli e la cucina del personal chef Maurizio Vergara chiuderanno il cerchio di una serata impeccabile. Bollicine fornite Autentica Italia Srl “your italian food & wine specialist”.