Rinnovo dei vertici nazionali dell'Associazione Crocerossine d'Italia Onlus: Santa Fizzarotti Selvaggi nuova presidente

BARI - Il 25 luglio scorso, come comunicato dalla pagina Facebook nazionale dell'Associazione Crocerossine d'Italia Onlus, si è tenuto il rinnovo dei vertici nazionali dell'organizzazione. Santa Fizzarotti Selvaggi è stata eletta come nuova Presidente nazionale, ottenendo la maggioranza assoluta dei voti. Sarà affiancata dalla Segretaria generale Nadia Elena Maravigna della sezione di Milano e dalla Vice Presidente Anna Di Marzo della sezione di Palermo.Le Sezioni dislocate su tutto il territorio nazionale hanno rivolto i loro auguri di buon e proficuo lavoro ai nuovi vertici. Il Consiglio direttivo, oltre alle già citate figure di vertice, è composto dalle Consigliere Ales Maria Rosaria, Andidero Grazia, Antonella Appetecchi, Boletti Maddalena, Breccia Giuseppina, de Martino Nicoletta, Monteleone Luciana e Veronesi Paola.Santa Fizzarotti Selvaggi, in un commento rilasciato in seguito alla sua elezione, ha espresso la sua gratitudine e commozione, promettendo di impegnarsi al massimo con l'aiuto e la collaborazione del Consiglio direttivo, della Segreteria generale Nadia Elena Maravigna e della Vice Presidente Anna Di Marzo. Ha inoltre voluto ringraziare la sempre nel cuore Presidente Mila Brachetti Peretti, ideatrice e fondatrice dell'Associazione Crocerossine d'Italia, insieme ad un gruppo di Donne straordinarie, per il suo continuo sostegno e instancabile impegno.Infine, Santa Fizzarotti Selvaggi ha manifestato la sua riconoscenza verso il dott. Roberto Tudini, che ha ricoperto il ruolo di Segretario generale con grande professionalità, e Oriana Ariosto per la sua costante disponibilità.Con questi nuovi vertici, l'Associazione Crocerossine d'Italia Onlus si prepara a continuare la sua missione di assistenza e supporto con rinnovato entusiasmo e dedizione.