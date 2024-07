Rissa a Gallipoli: due giovani accoltellati nella notte

Lo scontro ha coinvolto almeno una ventina di persone, suddivise in due comitive: una proveniente da Trani e l’altra da Nardò. Dopo aver trascorso la serata nei locali notturni, i due gruppi hanno iniziato a litigare verbalmente, per poi passare alle mani utilizzando bastoni, spranghe di ferro e coltelli. Le cause della rissa sembrano essere legate all’abuso di alcol e futili motivi.



I feriti



Tra i partecipanti alla rissa, tutti di età compresa tra i 18 e i 23 anni, due giovani di Trani hanno riportato le ferite più gravi. Un 23enne è stato accoltellato al torace, mentre un 20enne ha subito una ferita lacero contusa all’orecchio. Entrambi hanno riportato diverse ecchimosi e contusioni su tutto il corpo. I due feriti sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Gallipoli. Il 23enne è stato ricoverato in osservazione, ma fortunatamente le sue condizioni non sembrano essere gravi.



Le indagini





Le forze dell’ordine sono subito intervenute sul luogo dell’accaduto. Alcuni dei protagonisti della rissa sono stati già identificati e sono attualmente ascoltati dagli inquirenti per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare ulteriori responsabili.