Suoni della Murgia: festival 'Pizzicar de Corda' ad Altamura

ALTAMURA - Continua la XXIII edizione della rassegna musicale internazionale "Suoni della Murgia" con il secondo appuntamento del festival “Pizzicar de Corda”, dedicato alla figura del chitarrista-compositore contemporaneo e diretto dal maestro Vito Nicola Paradiso. La serata di oggi si svolgerà nella storica Dimora Cagnazzi di Altamura con un doppio spettacolo che vedrà esibirsi Claudio Farinone alle 20:30, seguito da Julia Malischnig e Elìas Morales Pèrez alle 21:30.

Gli Spettacoli della Serata

Claudio Farinone aprirà la serata con il suo concerto "Preludi del mare", un viaggio musicale che esplora le suggestioni marine attraverso composizioni originali e momenti di improvvisazione. Farinone è noto per il suo approccio timbrico alla chitarra, strumento che utilizza per evocare immagini e atmosfere legate al mare.

Julia Malischnig e Elìas Morales Pèrez chiuderanno la serata con "Flamencotanz-Passiòn y danza", una performance che unisce la chitarra e la voce della Malischnig con la danza flamenca di Morales Pèrez. Il loro spettacolo promette di fondere virtuosismo musicale e intensità emotiva in un’esibizione coinvolgente.

Il Programma di Domani

La rassegna proseguirà domani con altri due spettacoli imperdibili:

si esibiranno alle 20:30 con "Da Sud a Sud", un incontro tra le tradizioni musicali del Sud Italia e del Sud America. Maurizio Colonna chiuderà la serata alle 21:30 con "Meraviglie del chitarrismo contemporaneo – Incontro / Concerto", un evento che unisce esibizione e dialogo con il pubblico.

Il Festival “Pizzicar de Corda”

Il festival, ideato e diretto dal maestro Vito Nicola Paradiso, è una delle novità di questa edizione. "Il festival intende valorizzare la figura del chitarrista-compositore contemporaneo," spiega Paradiso. "Già in passato, la storia della chitarra ha visto illustri chitarristi-compositori provenienti dal sud Italia, come il pugliese Mauro Giuliani e il napoletano Ferdinando Carulli. Su questa scia, vogliamo dare nuovo slancio ai chitarristi contemporanei che propongono la propria musica, offrendo loro una piattaforma per esibirsi e condividere la loro arte."

Gli Artisti

Claudio Farinone è conosciuto per il suo stile unico che unisce composizione e improvvisazione, con un particolare focus sul timbro della chitarra.

Julia Malischnig è una chitarrista, cantante e compositrice austriaca, la cui musica è caratterizzata da profondità emotiva e versatilità stilistica.

Elìas Morales Pèrez è un ballerino di flamenco spagnolo, noto per la sua passione e la sua capacità di esprimere emozioni attraverso la danza.

Miguel Zepe Diaz e Nico Berardi combinano le loro radici musicali per creare un ponte tra le tradizioni sonore dell'Italia e del Sud America.

Maurizio Colonna è un chitarrista e compositore di fama internazionale, noto per la sua capacità di fondere tecnica e emozione in ogni esibizione.

La Location: Dimora Cagnazzi

La Dimora Cagnazzi, una storica residenza del XVIII secolo, offre una cornice suggestiva per il festival. Circondata da una necropoli antica, ipogei, un vigneto e un uliveto, la dimora è gestita dai discendenti di Luca de Samuele Cagnazzi, religioso, politico e scienziato altamurano.

Informazioni e Partecipazione

La rassegna “Suoni della Murgia” prevede 24 appuntamenti tra giugno e fine agosto nelle province di Bari e Bat. Per partecipare agli eventi, è necessario tesserarsi all'associazione Suoni della Murgia al costo di 6 euro, che include l'ingresso gratuito al primo evento. Il tesseramento può essere effettuato all'ingresso di ogni evento.

Per ulteriori dettagli e per prenotare l’ingresso, visitate il sito ufficiale Suoni della Murgia o le pagine Facebook e Instagram dell'associazione.

Link agli eventi Facebook: 20 luglio 21 luglio

Google Map Dimora Cagnazzi: Mappa

Mappa Modulo di pre-tesseramento: Modulo

Unitevi a noi per celebrare la musica e la creatività nella splendida cornice della Murgia!